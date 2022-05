Maluma, Ozuna, Elodie, Fred De Palma, Salmo: la Beach Arena di Rimini pronta per l’estate

Eventi

Rimini

| 10:58 - 26 Maggio 2022

Maluma.

L’estate che riporta Rimini e la Riviera Romagnola al centro del mondo musicale ha nel ritorno della Rimini Beach Arena uno dei suoi indiscussi punti di forza. Un’area di oltre 10mila metri quadrati, dove per tutta l’estate si alterneranno i live di una serie di artisti italiani e stranieri in cima a tutte le classifiche internazionali e i set di una serie di dj da sempre protagonisti nelle console dei migliori club e dei più importanti festival del panorama elettronico mondiale.



Si inizia martedì 28 giugno 2022 con Maluma, icona assoluta della musica latina, firma insieme a Jennifer Lopez della colonna sonora del film “Marry Me” e nuovo volto della campagna Versace Eyewear.



Si prosegue sabato 2 luglio con elrow, il party ibizenco per antonomasia, concepito come un vero e proprio festival: questa estate si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini. Venerdì 15 luglio va in scena Mamacita Festival con Ozuna, Tyga ed Elodie; con la hit “Taki Taki” Ozuna ha superato il miliardo di stream, il rapper Tyga da anni colleziona a sua volta successi planetari con numeri da record; con il suo nuovo singolo “Bagno a mezzanotte” Elodie ha confermato una volta di più il suo talento e le sue molteplici declinazioni musicali. Sabato 16 luglio on stage Galactica Festival Rimini, con autentici fuoriclasse della techno quali Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte: sino all’1 di notte alla Rimini Beach Arena, dall’1 di notte al Cocoricò di Riccione. Venerdì 29 luglio torna Mamacita con Anuel, Mike Towers, Ryan Castro e Fred De Palma.



Domenica 14 agosto Social Music City presenta Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss. Paul Kalkbrenner è qualcosa di assolutamente unico, un autentico fuoriclasse se non il fuoriclasse per antonomasia della musica elettronica; eclettico, anticonformista, provocatorio, con il suo ultimo album “Flop” e la serie tv “Blocco 181” Salmo ha saputo una volta di più scardinare i connotati della scena artistica italiana. Nato a Milano nel 2015, Social Music City ha saputo meritarsi la nomea di “festival che dura un’intera estate”: proprio come la Rimini Beach Arena.