Attualità

Rimini

| 10:41 - 26 Maggio 2022

I rifiuti nel fosso.

Una discarica a cielo aperto in un fosso. La segnalazione arriva da un nostro lettore che vuole portare l'attenzione su via Osteria Pettini. "Volevo segnalare che il fosso stradale di via Osteria Pettini a Spadarolo è ritotto a una discarica a cielo aperto di rifiuti".







Per le vostre segnalazioni Whatsapp 347 8809485