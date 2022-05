Sedili traballanti e cinture allentate, cambio bus per gli studenti in gita dopo i controlli della Polstrada

Cronaca

Sedili sgangherati e cinture di sicurezza allentate: la Polstrada di Rimini ha controllato un bus a bordo del quale si trovavano studenti ed accompagnatori di ritorno da una gita in Romagna. 48 ragazzi e 4 insegnanti, provenienti da una scuola della provincia di Napoli, erano stati a Rimini alcuni giorni. La Polstrada li ha fermati giovedì mattina per un controllo dal quale è emerso che le prime due file di sedili non erano ancorate al telaio del veicolo. Inoltre diverse cinture di sicurezza erano allentate. Al conducente sono state contestate 9 violazioni al codice della strada, tolti 40 punti dalla patente e comminata una sanzione di 400 euro. Per il ritorno a casa studenti ed accompagnatori hanno dovuto richiedere un bus sostitutivo.