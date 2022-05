Nicholas Montemaggi ok all’Ironman di Lanzarote. "Ecco come ho affrontato la gara estrema"

Sport

San Mauro Pascoli

26 Maggio 2022

Nicholas durante l'ultima frazione di corsa, la maratona di 42,2 km.

"Se prendo chi si è inventato questa gara, lo mando in galera!" E' quanto ha raccontato di aver pensato il triatleta Nicholas Montemaggi a metà dei 180 km in bici tra vento e sole feroce, durante l'Iroman di Lanzarote.

L'IronMan più duro del mondo si è svolto domenica scorsa (22 maggio). Caldo torrido, 3800 metri di nuoto, 180 km in bici e 42 km di maratona finale: tutto contro vento.

Cosa spinge un padre di famiglia con la passione per lo sport a vivere esperienze così estreme? "Il pensiero successivo a quello della galera per l'inventore è stato 'forse sono più scemo di lui'" racconta ridendo Nicholas.

Una passione, quella del triathlon, che non si inventa da un giorno all'altro ma che nasce e si consolida con allenamento, rigore, preparazione. "Nelle gare la testa è fondamentale, soprattutto quando le condizioni atmosferiche ti sfiancano. Conoscevo già i percorsi di gara. Le Canarie, avendo una temperatura intorno ai 25 gradi tutto l'anno, sono molto frequentate dagli atleti e io ci sono stato diverse volte."

La preparazione per sfide come questa dura tutto l'anno. "Con il mio allenatore, Francesco Aluigi, abbiamo lavorato tantissimo senza lasciare niente al caso con 20/24 ore di allenamenti alla settimana. Spesso passavo fino ad otto ore in bicicletta" racconta ancora Nicholas. L'alimentazione è stata curata dal Dottor Samuele Valentini "in maniera eccellente con un piano alimentare che mi ha permesso di affrontare la gara in piena forma. E' uno sport di resistenza e il regime alimentare si è focalizzato su grassi e proteine. Non ho mai sofferto la fame anche perché io mangio di tutto e la pizza o la piadina alla domenica non me la sono mai fatta mancare."

Il momento più duro a metà della maratona. "C'è stato un calo naturale, era il momento più caldo della giornata e arrivavo dal nuoto e dalla corsa. In questo caso entra in gioco la 'testa', la volontà di resistere e la voglia di proseguire".

Nicholas ha raggiunto un'ottima posizione: decimo nella sua categoria, quella più combattuta, che raccoglie gli atleti 35-39 anni con il tempo di 10h21m48s. "Il mio obiettivo era di arrivare tra i primi 5 anche per riuscire a qualificarmi per i mondiali delle Hawaii. Un traguardo mancato che però non spegne la mia voglia di proseguire per tentare anche l'anno prossimo". afferma Nicholas. Nella classifica assoluta degli amatori si è piazzato 17esimo.

Circa 1200 i partecipanti, di cui 1000 sono arrivati al traguardo. Tra loro anche tantissimi professionisti.

Cosa consiglieresti a chi vuole approcciarsi a questa disciplina in modo corretto? "E' importantissimo avere uno stile di vita sano ed una alimentazione corretta. Un allenatore attento e qualificato che ti segue. Tutti tasselli che entrano anche in una sorta di "triathlon familiare" perché anche la tua famiglia viene comunque coinvolta". Nicholas non manca mai di rivolgere un pensiero grato al sostegno della sua compagna Jessica che ha sempre capito ed incoraggiato la sua passione. Nicholas e Jessica sono genitori di Max, sei mesi di pura energia, che non fa certo "sconti" ai genitori. "Jessica è stata molto paziente anche quando, durante i weekend, la lasciavo ad occuparsi da sola di Max mentre io ero impegnato negli allenamenti. Non me lo ha mai fatto pesare" dice Nicholas che comunque racconta di aver fatto la sua parte tutti i giorni "soprattutto i pomeriggi, invece di polleggiare sul divano".

Prossimo impegno il Triathlon Estremo Distanza IronMan eagleXman sul Gran Sasso a fine luglio "Dopo il secondo posto dello scorso anno, torno per confermare la mia posizione e anche per migliorarla".