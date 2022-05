Santarcangelo, 21enne si tuffa nel lago Azzurro. Ora rischia la paralisi

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

26 Maggio 2022

Avrebbe riportato seri problemi alla schiena A.F., 21 anni, il ragazzo che ieri pomeriggio (25 maggio) stava per morire annegato nel Lago Azzurro, un invaso dove la balneazione è proibita che si trova nella zona della ciclabile a Santarcangelo. Da quanto si apprende da fonti ospedaliere il giovane rischierebbe la paralisi. Nella ricostruzione in mano ai soccorritori il 21enne, tuffandosi da diversi metri, avrebbe sbattuto violentemente sul fondale: sono stati tre amici che erano con lui a lanciare l'allarme. Sul posto è giunta, non senza difficoltà, l'ambulanza del 118. I sanitari, insieme ai Carabinieri che li hanno raggiunti, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Trasportato all'ospedale “Bufalini” di Cesena, il ragazzo è ora in prognosi riservata. Avrebbe riportato un violento trauma con frattura lombo-sacrale.