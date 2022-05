Calcio Promozione: Verucchio, Denis Guerra nuovo allenatore

Sport

Verucchio

| 20:08 - 25 Maggio 2022

Denis Guerra nuovo allenatore del Verucchio.



Il Verucchio ha ufficializzato l'allenatore per la prossima stagione: si tratta di Denis Guerra, reduce dall'esperienza di Carpegna nel campionato marchigiano. Allenatore giovane, ma già con un buon bagaglio di esperienza (ha allenato anche a Novafeltria), Guerra prende il posto di Nicolini. "Con Nicolini ci siamo separati per una decisione sua: dopo 4 anni voleva cambiare aria, ci poteva stare. Guerra lo conosco bene: lo abbiamo avuto anni fa come collaboratore del settore giovanile. è una persona seria, di doti eccezionali. Vive il calcio come lo viviamo noi: in maniera sana", commenta il presidente del Verucchio, Claudio Fabbri. I rosanero hanno conquistato una meritata salvezza nel girone F di Promozione, senza passare per i playout, grazie a un grande girone di ritorno: "A dicembre, nelle ultime ore di mercato, abbiamo perso due giocatori importanti come Pasini e Bruma. Abbiamo fatto buoni innesti: Renzetti, Gianluca Colonna e Fabrizi. La differenza però l'ha fatta la coesione del gruppo", evidenzia il presidente rosanero. La scelta dell'allenatore apre la via ai movimenti di mercato: conferma del gruppo che ha conquistato la salvezza, con gli adeguati rinforzi, o una rivoluzione della rosa? In casa Verucchio, per ora, bocche cucite.