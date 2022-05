Calcio giovanile, il Rimini Under 19 si aggiudica la finale playoff: battuto il Carpi 2-1

Sport

Rimini

| 19:56 - 25 Maggio 2022

L’Under19 biancorossa si aggiudica la finale play off del Girone E battendo il Carpi per 2-1 grazie a una doppietta di Capi. I ragazzi di Roguletti attendono ora di conoscere il nome della squadra che incontreranno sabato per disputare la fase preliminare (doppio turno a partita secca) che darà poi accesso alle finali nazionali.



Il tabellino

RIMINI - CARPI 2 – 1



RIMINIFC – Lazzarini, Guidi, Marcello (dal 19’ s.t. D’orsi), Tiraferri, Bianchi, Rushani, Bracci (dall’ 8’ s.t. Fabbri), Russo, Marconi (dal 42’ s.t. Marinucci), Zanni (dal 24’ s.t. Capi ), Barbatosta. A disp.: Conti, Guidomei, Nastase, Tomassini, Zavoli. All. Brocchini



CARPI – Lusetti, Sabattini (dal 44’ s.t. Zaied), Castorri (dal 42’ s.t. Sacchetti ), Incerti, Belfakir, Fiorini, Pedrazzi, Montecchi, Ndrejaj, Mollicone ( dal 27’ s.t. Boadi ), Laamane ( dal 41’ s.t. Fabbricatore). A disp.: Mesoraca, Morelli, Nannetti. All. Borciani.



RETI: 6’ p.t. Montecchi (C), 39’ – 40’ s.t. Capi (R)



NOTE. Amm.: Castorri, Incerti, Laamane. Esp.: 44’ s.t. Pedrazzi