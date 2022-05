Calcio D, finale playoff: l'avversario del Lentigione è il Ravenna

Sport

Ravenna

| 20:03 - 25 Maggio 2022



L’altra semifinale tra Ravenna e Athletic Carpi è finita 4-0. Fallo da rigore di Ferretti su Spinosa, sul dischetto si presenta Saporetti che spiazza il portiere e porta in vantaggio il Ravenna. Raddoppio di D’Orsi. Azione dirompente di Spinosa che cede a Saporetti che non perdona. Arriva anche il poker: fuga di Saporetti, palla al centro per Belli che non sbaglia.



LE FORMAZIONI INIZIALI



Ravenna-Athletic Carpi 4-0



RAVENNA: Botti, Nagy, Antonini Lui, Calì, Saporetti, Podestà, Guidone, Prati, D'Orsi, Spinosa, Grazioli. A disp.: Menegatti, Polvani, Lussignoli, Mendicino, Andreani, Ercolani, Haruna, Angelini, Belli. All.: Andrea Dossena.



ATHLETIC CARPI: Ferretti, Ghizzardi, Montebugnoli, Bolis, Calanca, Boccaccini, Lordkipanidze, Vitali, Walker, Carrasco, Togola. A disp.: Ballato, Tosi, Aldrovanti, Crotti, Bruno, Bottalico, Sivilla, Raffini, Villanova. All.: Massimo Bagatti.



ARBITRO: Antonio Monesi di Crotone, coad. da Marco D'Ottavio di Roma e Christian Giannetti di Firenze-



RETI: 41' rig. Saporetti, 54' D'Orsi, 63' Saporetti, 68' Belli.