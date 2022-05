Calcio RSM, giovedì la finale La Fiorita-Tre Penne (ore 20,45, San Marino Stadium)

Sport

Repubblica San Marino

| 19:08 - 25 Maggio 2022

Foto FSGC.

La Fiorita e Tre Penne tornano a sfidarsi con lo scudetto sul piatto a distanza di tre anni dall’ultima volta. In quell’occasione il titolo fu assegnato a Montecchio, dove il club di Città si impose ai tempi supplementari (3-1). Extra-time che sono costati l’alloro nazionale a La Fiorita anche nella passata stagione, quando i Gialloblù di Montegiardino cedettero alla Folgore dopo novanta minuti senza reti: quella dell’ex Sottile fece saltare il banco. Si gioca alle 20,45 al San Marino Stadium.



Oggi in conferenza stampa, la previsione condivisa all’unisono dei diretti interessati: “Si incroceranno domani le due formazioni che più hanno meritato di arrivare al San Marino Stadium, per quanto mostrato e dimostrato in stagione regolare ed ai play-off” – sottolineano Lasagni e Ceci. Il tecnico del Tre Penne aggiunge: “Dopo ventotto partite, le squadre si sono trovate separate da un solo punto in classifica e credo che anche quanto si sia visto nel corso della fase ad eliminazione diretta propenda a favore di La Fiorita e Tre Penne. Arriviamo bene all’ultima partita dell’anno, forti di un percorso di continuità che ci serviva e mancava da due stagioni a questa parte. Caldo e temperatura non credo rappresenteranno un fattore particolarmente incisivo, in fondo giocheremo di sera e i giocatori potranno recuperare in campo. Siamo pronti e vogliamo giocarcela al meglio e fino alla fine”.



Grossomodo sulla stessa linea, il pensiero di Oscar Lasagni: “Al di là di quanto abbia detto la classifica di regular season, di certo veritiera, credo che Tre Penne e La Fiorita siano anche le squadre che abbiano proposto il miglior calcio nel corso di questa lunga e faticosa stagione. Certo, giocando ogni tre giorni è poi molto più complicato riuscire a tenere alto il livello delle prestazioni, ma siamo dove volevamo essere. Mi aspetto una bella finale, alla quale ci presenteremo nelle migliori condizioni ed al netto del solo Gasperoni – squalificato in semifinale”.