Serie D, playoff: il Lentigione è in finale. Battuta la Correggese 2-1

19:03 - 25 Maggio 2022

Nel derby reggiano il Lentigione conquista la finale playoff del girone D di Serie D. Ma sono tanti i rimpianti della Correggese che ha comandato il gioco a lunghi tratti ed è stata condannata da un errore in difesa oltre ad non avere approfittato della superiorità numerica nell’ultima parte del secondo tempo.



Il tabellino

LENTIGIONE – CORREGGESE 2 – 1



LENTIGIONE (4-3-1-2): Sorzi; Iodice, Zagnoni, Rossini, Casini (33′ s.t. Agyemang); La Vigna (36′ s.t. Martino), Staiti (19′ s.t. Tarantino), Bouhali; Sanat (43′ s.t. Sala); Formato (20′ s.t. Esposito), Caprioni. (Galeazzi, Cuoghi, Bonetti, Adusa). All.: Serpini.



CORREGGESE (4-3-1-2): Mora; Olivera (24′ s.t. Cremonesi), Gozzi, Pupeschi, Cavallari (36′ s.t. Tosi); Bassoli (6′ s.t. Galli), Roma, Ba (42’s.t. Davighi); Calì; Damiano (10′ p.t. Riccò), Forte. (Lugli, De Santis, Carpio, Simoncelli). All.: Graziani.



ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata (De Palma e Cantatore di Molfetta).



RETI: p.t. 20′ Caprioni (L); s.t. 41′ Sanat (L), 50′ Calì (C).



NOTE: pomeriggio di sole e terreno di gioco in sintetico. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Pupeschi, Cavallari e Cremonesi. Espulso al 17′ s.t. Zagnoni del Lentigione per doppia ammonizione. Angoli: 6 a 6. Recuperi: 3′ p.t. e 6′ s.t.