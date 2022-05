Calcio D, Poule Scudetto: la Recanatese piega il San Donato Tavarnelle 2-1

Sport

Rimini

| 18:58 - 25 Maggio 2022

Nella prima sfida del triangolare della poule scudetto di serie D, la Recanatese ha battuto il San Donato Tavarnelle per 2-1. A segno nel primo tempo al 22’ Sbaffo con un diagonale sul filo del fuorigioco, al 45' raddoppio di Giampaolo con conclusione potente dal limite dell’area. Nella ripresa al 2’ Ferretti centra il palo, al 16’ il San Donato Tavarnelle accorcia le distanze con Noccioli. Al 24’ espulso toscani in dieci per l’espulsione di Ciurli. Cinque i minuti di recupero.

In virtù di questo risultato, il Rimini affronterà domenica in trasferta – ad Impruneta - il San Donato Tavarnelle.



QUI PRATO Il tecnico Giancarlo Favarin è stato confermato alla guida tecnica del Prato per la stagione 2022/2023. Insieme a Favarin confermato anche tutto lo staff tecnico con l’allenatore in seconda Pratesi, il collaboratore tecnico Bellini e preparatore atletico Chiatto.