Aeroporto di Forlì, 60 voli settimanali per 11 destinazioni. Ecco tutte le rotte

Turismo

Forlì

| 18:54 - 25 Maggio 2022

L'attività inizierà l'8 luglio con il primo volo per Brindisi.

Oltre 60 collegamenti settimanali con 11 destinazioni. Questa la sintesi dell'attività operativa estiva dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, presentata turante una conferenza stampa congiunta a Castrocaro Terme da parte di F.A, società privata di gestione dello scalo, e Aeroitalia, neonata compagnia area che ha fatto del Ridolfi base di un Boeing 737-700 da 189 posti. I collegamenti sono in gran parte con il sud Italia. Trapani, Lampedusa e Catania con la Sicilia, Alghero e Olbia in Sardegna, Napoli in Campania, Brindisi in Puglia e Lamezia Terme in Calabria. Due i collegamenti con l'estero: Malta e Zante in Grecia. L'attività inizierà l'8 luglio con il primo volo per Brindisi. E' stato precisato da Aeroitalia che quattro collegamenti sono annuali (Napoli, Brindisi, Lamezia, Malta), gli altri estivi (Olbia, Alghero, Catania, Trapani, Lampedusa e Zante). F.A. ha annunciato che prosegue l'attività di Albawings, che continuerà ad operare il suo volo con Tirana, prevedendo di aumentare la cadenza dei collegamenti in agosto. Ancora in stand-by, invece, il volo di Air Dolomiti con Monaco di Baviera a causa, è stato spiegato, della crisi ancora in corso per quanto riguarda i voli transcontinentali, di cui Monaco è uno fra i principali hub d'Europa.