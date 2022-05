Quali sport praticare per bruciare più calorie in 1 ora di attività fisica

Attualità

Nazionale

| 08:15 - 26 Maggio 2022

Prima di cominciare a praticare uno sport è fondamentale seguire una dieta sana e utilizzare integratori naturali per bilanciare i nutrienti. Proteine, Carboidrati, Sali Minerali, Grassi, Antiossidanti, Vitamine, ogni micronutriente e macronutriente è indispensabile ed è possibile trovare la sua gamma completa sul Web, per seguire un’alimentazione equilibrata e una dieta sana. Questo è il primo principio per mantenersi in forma e non ingrassare ma è fondamentale anche praticare uno sport che consenta di bruciare le calorie in eccesso.



Il calcetto per bruciare fino a 1000 calorie in 1 ora

Il Beach Volley per bruciare fino all’equivalente di un piatto di pasta al ragù in 1 ora

Il ciclismo è uno sport sano e alla portata di tutti

Il running per vivere il verde naturale

Lo sci

Il rugby

Il salto della corda

Molto di più del calcio, il calcetto è uno sport ad altissima intensità dove si corre molto, infatti, aiuta a bruciare fino a 1000 calorie ogni ora di attività fisica, ovviamente questo discorso non vale per i portieri.Tra gli sport più divertenti e agonistici, il beach volley sta diventando molto più di una moda ma una vera passione per tantissimi sportivi. È possibile giocare in spiaggia d’estate e nel resto dell’anno nei centri specializzati presenti sempre in più città. Giocare per 1 ora al beach volley aiuta a bruciare fino a 700 calorie, l’equivalente di 1 piatto di pasta al ragù da ben 150 grammi.Questo sport interessa l’addome, le articolazioni e tutti i muscoli, non solo aiuta a perdere peso ma è utile anche per chi vuole una pancia piatta. Praticare 1 ora di ciclismo aiuta a bruciare dalle 600 alle 850 calorie.Sicuramente il tipo di percorso svolto fa la differenza, in salita si brucia molto di più che in pianura ma un percorso misto fatto di corsa, aiuta a bruciare dalle 700 fino a 850 calorie in 1 ora. Il running produce numerosi benefici per l’organismo: dal sistema respiratorio al miglioramento della circolazione sanguigna.Il motivo per cui lo sci aiuta a consumare tantissime calorie è molto semplice, trattandosi di uno sport praticato a bassissime temperature, l’organismo inizierà a bruciare calorie per mantenere la temperatura corporea alta, inoltre, è uno sport che coinvolge tutti i muscoli. Praticare 1 ora di sci consente di bruciare da 600 fino 1100 calorie.Altro che sport violento, il rugby è una delle attività fisiche più sane da praticare perché richiede un’ottima resistenza alla fatica che aiuta a migliorare la muscolatura. Praticare 1 ora di rugby aiuta a bruciare dalle 600 alle 750 calorie.Questa è un’ottima attività fisica, praticata soprattutto nelle preparazioni atletiche della boxe, è semplice da eseguire e si può svolgere ovunque. 1 ora di salto della corda aiuta a bruciare dalle 700 alle 850 calorie.