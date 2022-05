Riccione, cartomante 'spilla' oltre 19.000 euro a una donna con problemi psichici: denunciata

Cronaca

Una cartomante di Riccione, indagata per circonvenzione d’incapace nei confronti di una 45enne residente nel milanese, è stata destinataria di un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e non potrà neppure telefonarla o contattarla con messaggistica ed e-mail. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la cartomante si era fatta versare, tra il giugno 2021 e l'aprile 2022, 19.460 euro dalla 45enne, sapendo delle sue condizioni di salute e dei disturbi psichiatrici di cui è affetta. Il denaro era considerato un'offerta per una sorta di tarocchi, "le letture degli angeli", e i contatti avvenivano solo telefonicamente. I carabinieri di Riccione, oltre al divieto di avvicinamento, hanno anche eseguito un decreto di sequestro della somma dal conto corrente dell'indagata.