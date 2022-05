San Giovanni, ecco i vincitori del concorso di poesia rivolto agli studenti

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 16:59 - 25 Maggio 2022

La giuria.





Anche per il 2022 a San Giovanni in Marignano si è tenuto il concorso di poesia rivolto agli studenti della scuola secondaria inferiore dell'Istituto Comprensivo Statale e Istituto Maestre Pie. Tema dell'edizione di quest'anno è stato il respiro, così presentato: “Il lungo periodo della pandemia, l'isolamento, l'era dell'inquinamento globale, e tutto ciò che sta capitando, genera ansia per il futuro, per la nostra atmosfera, per noi. La Poesia mai come ora ci è indispensabile, necessaria, vitale, per non perdere il senso sacro del cielo, della terra, perché ognuno di noi è la terra e il cielo, e la poesia può dire: io e la terra, io sulla terra, io sono la terra, io sogno la terra, io sono un sogno. La Poesia ci porta oltre i muri, oltre i confini: è allora che contempliamo la brezza, l'aria purissima, e la voce del vento, una grande voce, bella come un grande silenzio. Scrivi una poesia, alza lo sguardo e grida al cielo: R E S P I R O”.



Significativa la risposta all'iniziativa: 184 sono stati infatti gli elaborati prodotti dagli studenti delle classi II e III Istituto Comprensivo Statale e Maestre Pie dell’Addolorata. Il 17 maggio si è riunita la commissione, composta dal curatore, Luca Nicoletti, dalla vicesindaca Michela Bertuccioli, da due referenti della pro loco, Barbara Mariani e Samanta Menghi, e dalla rappresentante di Scuolinfesta Aps, Katia Gualerzi. Dopo una mattinata di lettura e riflessione sugli elaborati proposti, sono stati segnalati 10 ragazzi.



I VINCITORI



Vanessa Falletti “Il respiro della mia terra”



Francesco Morelli “Il traguardo”



Greta Cangini “C’è un posto tra il sole e la luna”



Liana Katta “Infanzia rubata”



Alessia Judicone “Fammi viaggiare”



Viola Pecci “Il mio respiro”



Nicole Rutigliano “La mia corsa”



Ilaria Ronchi “Muta”



Riccardo Vico “Proprio là”



Francesco Guerra “Sospiro”