Attualità

Emilia Romagna

| 16:40 - 25 Maggio 2022

Per il grande afflusso di pubblico previsto sabato 28 maggio in occasione del concerto di Vasco Rossi a Imola, Autostrade ha deciso chiudere sull'A14 il casello di Imola, in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Ancona, dalle 23 di sabato 28 alle 6 di domenica 29 maggio. Il concerto 'Vasco Live' sarà all'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Castel San Pietro o di Faenza.