Rimini Caput Mundi, "Siamo ovunque, occhio!"

Sport

Rimini

| 16:05 - 25 Maggio 2022

Gianluca Django Rocca, atleta professionista di MMA tifoso del Rimini, sull'ottagono di Dublino.

Da Dublino a Machu Picchu, passando per i cieli nazionali e d'oltreoceano... persino in cattedra a scuola. I festeggiamenti per la trionfale stagione appena conclusa, con la promozione in serie C, si fanno ancora sentire. La simpatica campagna social della Rimini Calcio è una divertente trovata per documentare tutta la passione biancorossa in giro per il globo.

Il profilo Facebook della società continua a ricevere scatti dei propri tifosi con indosso maglie e colori nei posti più disparati del mondo. Insomma: Rimini around the world, "Siamo ovunque" commenta la società neopromossa tra i professionisti.