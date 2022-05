Triathlon: soddisfazione per Mattia Ceccarelli, terzo in Francia

Sport

Forlì

| 16:01 - 25 Maggio 2022

Mattia Ceccarelli sul podio all'Ironman internazionale 70.3 "Pays d’Aix en Provence", foto dal profilo facebook.

Il romagnolo Mattia Ceccarelli, dopo uno splendido secondo posto al Challenge Riccione, sale sul podio anche all'Ironman internazionale 70.3 "Pays d’Aix en Provence", in Provenza (Francia). La prova è stata disputata domenica (22 maggio), in una calda giornata, sviluppandosi su 1,9 km di nuoto e 90 km di bici, concludendosi con la mezza maratona a piedi. Al traguardo, un ottimo risultato per il triatleta professionista, classe 1988, tesserato con la squadra Overcome Team di Faenza. Ceccarelli, viste le impegnative condizioni climatiche, ha approcciato la gara con cautela, senza partire a tutta. Ha coperto i 1900 mt a nuoto in 25'01, grande recupero in bici: 90 chilometri pedalati in solo 2h10'37” e secondo posto parziale. Infine la mezza maratona, corsa in 1h14'25”, che ha garantito all'atleta forlivese il 3° posto finale. Unica nota negativa è non aver conquistato la qualificazione al campionato del mondo, che si svolgerà in Finlandia nel 2023, mancata per qualche secondo. Ceccarelli, però, ci riproverà già in Svizzera (70.3 Rapperswil-Jona) il 19 giugno.