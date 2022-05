Riccione, chiede soldi in prestito: al rifiuto lo picchia. Fermato branco di minori

Cronaca

Riccione

| 15:31 - 25 Maggio 2022

Nella notte tra lunedì e martedì (23-24 maggio) un cittadino bengalese, di ritorno dal proprio turno di lavoro, è stato aggredito da un minorenne di origini tunisine nei pressi della stazione ferroviaria di Riccione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il ragazzino era in compagnia del suo "branco" di giovanissimi, quando, forse mosso dalla volontà di dare dimostrazione della sua leadership, si è allontanato per aggredire l'uomo: gli ha chiesto dei soldi in prestito e al rifiuto lo ha preso a pugni. Il cittadino bengalese, caduto a terra, è riuscito però a evitare che il giovane gli portasse via il portafoglio e a dare l'allarme. Il gruppetto a quel punto è scappato, cercando di far perdere le proprie tracce alla stazione. I Carabinieri sono però intervenuti e hanno portato tutti in Caserma, individuando il responsabile dell'aggressione, denunciato per tentata rapina.