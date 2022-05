Allarme baby gang a Riccione, rinforzi ai Carabinieri per potenziare i controlli

Cronaca

Riccione

| 15:29 - 25 Maggio 2022

Carabinieri di Riccione (foto di repertorio).



A Riccione si torna a parlare dell'emergenza baby gang, dopo quanto denunciato dalla famiglia di un gruppo di ragazzini, aggredito nella notte tra sabato e domenica (21-22 maggio) in piazzale Roma, e dopo la tentata rapina subita da un cittadino di origini bengalesi, due notti dopo. I Carabinieri sono pronti a intensificare la propria presenza sul territorio riccionese con l'arrivo di diciotto uomini di rinforzo inviati dal comando regionale dell'Arma: i primi cinque sono attesi nelle prossime ore. I controlli e i pattugliamenti saranno concentrati sul lungomare e alle fermate di autobus e treni. I carabinieri di Riccione, da lunedì (23 maggio), sono i primi in Provincia a ricevere in dotazione il taser e dal 1 giugno anche i colleghi di Rimini e Novafeltria lo avranno a disposizione.