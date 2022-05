Vasto incendio a Santarcangelo, intensa giornata di intervento per i Vigili del Fuoco

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 15:19 - 25 Maggio 2022

I vigili del Fuoco impegnati sul luogo dell'incendio.

È ancora in corso l'intervento da parte dei Vigili del Fuoco nello spegnimento di un incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi (25 maggio) a Santarcangelo nella zona di via Della Pasqua, presso un cantiere edile. Sono quindi ancora impegnate due squadre dei Vvf del Comando di Rimini e una di Novafeltria; oltre alla presenza dei Carabinieri. Fortunatamente, l’incendio non si è propagato fino alle abitazioni circostanti, dove risiedono diversi nuclei familiari, e non si segnalano feriti. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.