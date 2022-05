Rimini, nuovi contributi ai cittadini a rischio sfratto

Attualità

Rimini

| 14:53 - 25 Maggio 2022

L'assessore Kristian Gianfreda.



La giunta comunale di Rimini ha approvato il bando, relativo al 2022, relativo alla concessione dei contributi per il pagamento degli affitti, a favore dei cittadini in condizioni di morosità incolpevole. Lo stato di grave difficoltà può essere dovuto a diverse ragioni, come, ad esempio, un licenziamento, la messa in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la riduzione dell’orario di lavoro, la cessazione dell’attività libero-professionale o di una impresa, il mancato rinnovo di contratti a termine, l’insorgere di una malattia grave, un infortunio o il decesso di un componente della famiglia. "L’autonomia e l’indipendenza delle persone passano dalla possibilità di stare in un’abitazione, di avere un tetto a disposizione, il quale rappresenta il primo tassello per riprendere in mano la propria vita e per agganciare il trend occupazionale", evidenzia l'assessore Kristian Gianfreda.



Possono presentare domanda, entro il 31 dicembre 2022, coloro che hanno un reddito ISEE non superiore ai 26 mila euro e che sono residenti nel Comune di Rimini; che sono in possesso di cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE o, nei casi di cittadini non europei, si trovano in possesso di un regolare titolo di soggiorno.



Per contrastare l'emergenza abitativa, l'amministrazione comunale ha messo in campo non solo i fondi a sostegno della morosità incolpevole, ma anche il progetto dell'albergo sociale per il distretto socio sanitario di Rimini Nord: "Tutti pezzi di un puzzle più grande che ha lo scopo di venire incontro alle esigenze dei cittadini economicamente più vulnerabili, a cui è doveroso stare accanto”, argomenta Gianfreda.



IL BANDO L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida o la citazione in tribunale per sfratto, potrà richiedere un contributo fino a un massimo di 8.000 euro utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario. La persona in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, con fissazione del termine per il rilascio, ma non ancora eseguito, potrà invece richiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile. Le risorse verranno erogate al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento dell’esecuzione, a parziale estinzione dei crediti, in misura pari al numero di mensilità oggetto del differimento maggiorato del 20%, fino a un massimo di 6.000 euro.



C’è poi la situazione in cui l’individuo deve pagare il deposito cauzionale per la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione sul medesimo alloggio oggetto dello sfratto o altra soluzione abitativa reperita nel mercato privato della locazione. Qui si tratta di un massimo di tre mensilità a favore dell’inquilino conduttore. Nel caso di necessità di un sostegno per la sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato sul medesimo alloggio oggetto dello sfratto o altra soluzione abitativa reperita nel mercato privato della locazione deve essere assicurato un versamento di un massimo di n. 12 mensilità con un importo massimo di 12 mila euro.