L'antenna è ancora al suo posto: "Deturpa Coriano, va smaltellata ma il Comune latita"

| 14:51 - 25 Maggio 2022

L’antenna installata a ridosso del Cimitero comunale di Coriano e a due passi dal Castello Malatestiano.



Il comitato per la tutela del patrimonio ambientale e culturale "città di Coriano" sollecita l'amministrazione comunale a fare chiarezza sulla decisione del Ministero dei Beni Culturali in merito all'antenna di telefonia posta nei pressi del castello malatestiano. "Va smantellata?", chiede il comitato, accusando l'amministrazione comunale di mancata trasparenza.



Il comitato si è rapportato con il Ministero dei Beni Culturali, che ha comunicato la conclusione del procedimento sanzionatorio verso il comune di Coriano, ma ha evidenziato l'impossibilità di inviare copia degli atti amministrativi di delibera, a causa dell'opposizione della stessa amministrazione comunale corianese. "Il 4 aprile scorso il Ministero dei Beni Culturali ha espresso il suo parere definitivo.Visto e considerato che dal 4 aprile scorso l’amministrazione comunale è al corrente della decisione presa a Roma concernente lo smantellamento dell’antenna, riteniamo giusto e doveroso da parte di questa Amministrazione comunicare ai cittadini corianesi, in piena trasparenza, cosa contenga l’atto che noi non abbiamo potuto vedere", evidenzia il comitato. L'antenna è stata installata il 12 dicembre 2020, a seguito di delibera di giunta del 21 febbraio 2020: questo, attacca il comitato, "nonostante le ripetute dichiarazioni pubbliche da parte della sindaca Domenica Spinelli che sarebbe stata trovata una soluzione alternativa per preservare il Cimitero e la Rocca Malatestiana dalla deturpazione arrecata dall’enorme struttura in acciaio". Il 9 febbraio 2021 la Soprintendenza aveva avviato il procedimento sanzionatorio ex legge 241-1990, inviando il relativo fascicolo al Ministero dei Beni Culturali, che in questa primavera ha così concluso l'inter assumendo la decisione sanzionatoria.