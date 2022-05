Calcio C, come potrebbe essere il girone B con il Rimini

Sport

Rimini

| 14:25 - 25 Maggio 2022

Come sarà il girone B di serie C di cui farà parte il Rimini? A parte il super Modena a parte, nessun’altra rappresentante del girone B 2021/22 giocherà in cadetteria. La Reggiana, per mesi e mesi a braccetto coi canarini in uno splendido testa a testa, si è inaspettatamente fermata ai quarti di finale playoff, eliminata dalla Feralpisalò che nel turno precedente aveva fatto fuori il Pescara. Stessa sorte è toccata all’Entella e al Cesena, che ha fatto seguire la vittoria esterna col Monopoli da uno sciagurato 0-3 casalingo (intanto in casa bianconera al posto del tecnico Viali arriva mister Mimmo Toscano con il pesarese Stefano Stefanelli come nuovo direttore sportivo). Il Gubbio e l’Olbia si sono regalati due turni, è durata invece una gara appena la post season della Lucchese e di Carrarese e Ancona.





Il girone che verrà





Accanto a tutte squadre – se come sembra sarà confermata la distribuzione geografica orizzontale – si affiancherà il Rimini. Con loro Imolese e Viterbese, che ai playout hanno fatto fuori rispettivamente Pistoiese e Fermana; al posto di quest’ultima ecco un’altra marchigiana: la Recanatese di Giovanni Pagliari (riconfermato).





Nello stesso raggruppamento dovrebbe confluire anche l'altra matricola - il San Donato Tavarnelle - club toscano che come la Recanatese per la prima volta nella sua storia sarà parte dei professionisti. Probabile che Siena e Teramo saranno ancora nello stesso girone, così come l’Olbia che dalla Sardegna ha più facilità a raggiungere logisticamente le città di questo raggruppamento piuttosto che quelle del girone settentrionale e di quello meridionale.





All’appello manca una compagine, che potrebbe essere il Monterosi il cui presidente ha apertamente annunciato battaglia per finire nel girone B. “Con Palermo, Foggia, Bari, Catanzaro e Avellino, il girone C è quasi uan serie B – ha detto Luciano Capponi – fresco di conquista playoff al primo colpo – Siamo stati catapultati in un girone d’inferno, ma noi meritavamo di giocare nel B che è più semplice, ma tutto è stato fatto per favorire l’Olbia. Mi batterò con la Lega per lo spostamento in uno degli altri due gironi”.

Ammesso e non concesso che sia effettivamente più semplice questo raggruppamento - con nobile decadute come Pescara, Siena, Reggiana - rispetto a quello sud in cui ha comunque fatto bene, non si può non notare che a livello geografico lo spostamento ci potrebbe anche stare, essendo Monterosi un Comune in provincia di Viterbo a pochi chilometri dal capoluogo. Così sarebbero due le laziali, in un girone B che con le tre marchigiane potrebbe prevedere quattro emiliano-romagnole, sei toscane (considerando anche Pontedera e Montevarchi), due abruzzesi, una sarda, una umbra e una ligure. Sempre che qualcosa non cambi.