Cimeli dello sport all'asta per beneficenza, successo per le t-shirt "Never give up"

Sport

Rimini

| 07:46 - 29 Maggio 2022

Germinale e Tanasa del Rimini con la t-shirt Never give up.



Ha avuto un grande successo la campagna benefica "Never give up", ideata dalla giornalista e allenatrice Veronica Lisotti. Sono infatti andate tutte esaurite le t-shirt ideate da Showroom Retrobottega di Riccione: grazie al tam tam sui social network in tanti hanno voluto aderire all'iniziativa e dare il proprio contribuito all'Ail di Pesaro. Veronica, 37enne originaria di Cattolica, oggi residente a Pesaro, ha vinto la propria battaglia contro un linfoma molto aggressivo e ha voluto essere portatrice di un messaggio di speranza, stampato sulle t-shirt: "Non mollare mai", una frase motivazionale incorniciata da due emoticons del pugno, simbolo di lotta tenace e determinata.



Dopo il sold out delle t-shirt, si entra ora nella fase due. Tanti sportivi infatti non sono rimasti indifferenti all'iniziativa benefica e hanno deciso di dare il loro contributo, firmando le t-shirt "Never give up" o donando maglie e materiale sportivo. Tutto sarà messo all'asta lunedì prossimo (30 maggio), a favore di Ail Pesaro, delle onlus "I love live" e "Noi: domani - diventiamo grandi" , del progetto "Atleti al tuo fianco - Il mondo dello sport nella lotta contro il cancro" e di "Cuori in corsa", primo motoclub animalista d'Italia. L'asta sarà online, dalle 20.30, sulla pagina Facebook di Showroom Retrobottega. Tra gli sportivi che hanno contribuito la pallavolista Serena Ortolani, i campioni del basket Carlton Myers e Daniel Hackett, i campioni della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci e tanto Rimini Calcio del passato e del presente: Adrian Ricchiuti, Emilio Docente, Francesco Scotti e i calciatori protagonisti della cavalcata trionfale di quest'anno dalla Serie D alla C.



ric. gia.