Manutenzione Ponte di Tiberio: via alghe e rifiuti galleggianti

| 14:05 - 25 Maggio 2022

Ponte di Tiberio.

In questi giorni il Comune di Rimini ha disposto la pulizia di tutto l’invaso del Ponte di Tiberio il cui specchio d’acqua ha subito una proliferazione di alghe galleggianti. Si tratta di un tipo di pulizia che viene fatta regolarmente in tutto l’invaso - a monte e a mare del ponte, fino alla passerella galleggiante - che a causa del caldo anomalo di questo periodo ha richiesto un intervento aggiuntivo.



Il servizio, disposto dal Comune di Rimini tramite Hera e aziende specializzate, consiste nella raccolta tramite un’imbarcazione su cui è installata una rete particolare, che consente di raccogliere le alghe in superficie - e anche qualsiasi rifiuto galleggiante - per portarli a riva e avviarli allo smaltimento con contenitori dedicati. L’intervento viene ripetuto diverse volte, soprattutto nel periodo estivo e in base alle condizioni meteo.