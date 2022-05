Volley femminile, il Bvolley Romagna Under 13 alle Final Four Regionale

Sport

Rimini

| 14:05 - 25 Maggio 2022

La squadra Under 13 femminile del Bvolley.



Storico traguardo per il Bvolley Romagna che centra la prima qualificazione alla final four regionale del campionato under13 femminile dopo una maratona di due ore e mezzo in un match combattutissimo con la Wimore Energy squadra vincente di Parma.



Le ospiti già dal riscaldamento mettono in mostra le proprie caratteristiche fatte di fisicità ed un paio di atlete che saranno una spina nel fianco per tutta la gara. Le apine rispondono con la voglia di provare a regalarsi qualcosa di più importante consapevoli delle proprie qualità e caratteristiche.



L’inizio della gara conferma le aspettative di una gara punto a punto dove entrambe le formazioni dimostrano di essere due buone squadre anche se la tensione in campo si sente e qualche errore di troppo tiene aperta la frazione e solo un cambio azzeccato mescola le carte e permette lo strappo che ci regala il set 27/25.

Nella seconda e terza frazione assistiamo a due set fotocopia con le ospiti che allungano sempre di un paio di punti che le apine non riescono a recuperare e devono cedere per la prima volta due set in una gara per 25/22 e 25/21.

Sotto 2-1 il Bvolley Romagna non demorde e resta attaccato alla partita, effettua qualche accorgimento tattico che permette di invertire il trend e conquistare quei punti di vantaggio necessari per aggiudicarsi il parziale 25/22.

Sulle ali dell’entusiasmo ed all’interno di un palazzetto tornato caldo le apine scendono in campo con quella determinazione che serve in queste occasioni e piazzano subito un parziale di 4-0 che indirizzerà a proprio favore il tie-break chiuso 15-8.



“Siamo strafelici. Sapevamo di dover affrontare una gara difficile e siamo stati bravi a gestire le emozioni in particolare quando siamo andati sotto 1-2. Abbiamo sempre detto che ogni atleta si è sempre messa a disposizione nel corso della stagione ed anche questa volta l’abbiamo vinta con alcuni accorgimenti tattici necessari per poter affrontare una formazione con la quale abbiamo giocato una pallavolo che a parte la battuta è di una categoria superiore. Devo fare i complimenti alle nostre ragazze che ci stanno regalando una stagione straordinaria che ora si colora di final four e ringraziare chi ci ha lasciato lavorare con tranquillità in questi mesi. Sia chiaro nulla è mai stato scontato e lo abbiamo conquistato sul campo. Ora siamo consapevoli che troveremo avversarie sempre più forti e preparate ma proveremo a mettere un altro mattoncino nel nostro percorso!” il commento di coach Balducci.



In attesa di conoscere il luogo delle final four il tabellone prevede la sfida in semifinale con la vincente tra le prime classificate di Ravenna e Ferrara e siamo certi che ci sarà da divertirsi.



il tabellino

Bvolley Romagna - Wimore Energy Parma 3-2

Bvolley Romagna: Andreani 2, Fabrizioli, Leardini 15, Lodovici, Mangia 3, Renzi, Sparaventi 20, Tonelli 3, Ugoccioni 10, Zangheri 2.