Adunata Alpini, consigliere 3V: "Rigore sanitario solo per i bambini a scuola"

Attualità

Rimini

| 14:00 - 25 Maggio 2022

Adunata degli Alpini.



Assembramenti, piazze affollate, mezzi pubblici affollati e locali gremiti di persone senza mascherine, durante l'Adunata degli Alpini, mentre bambini e ragazzini a scuola sono ancora costretti a portare la mascherina. Matteo Angelini, consigliere comunale di Rimini del Movimento 3V, ha presentato un'interrogazione all'amministrazione comunale, chiedendo "di porre fine al teatro del Covid, nella sua gestione, e di mandare in pensione da subito mascherine completamente inutili".



Angelini punge l'amministrazione comunale, accusata di aver lasciato troppo correre, in materia di normativa anti Covid, durante l'Adunata, il tutto "dopo aver assistito a disperate rincorse in spiaggia di runner terroristi intenti a diffondere il virus correndo da soli, dopo aver fatto scendere dai mezzi pubblici per recarsi a scuola i nostri ragazzi privi di green pass, dopo averli lasciati senza sport, dopo aver sanzionato pericolosissimi bambini sulle altalene".



Angelini precisa di non voler puntare il dito contro l'Adunata degli Alpini ("un evento straordinario"), ma sottolinea il suo stupore per "questa lunga e festosa orgia liberatoria priva di regole e precauzioni" e "punge" per questo il Generale degli Alpini Figliuolo, "tra i massimi promotori del rigore sanitario". Un rigore sanitario che ora sembra applicarsi solo negli ambienti scolastici e negli ambienti di lavoro, lamenta il consigliere 3V, che chiede alla giunta Sadegholvaad di provvedere affinché sia eliminata questa disparità di trattamento.