Basket C Silver, Titans-Montemarciano: sabato al Multieventi prima sfida di finale playoff

| 13:17 - 25 Maggio 2022

Comincerà sabato alle 18 al Multieventi Sport Domus di Serravalle, la finale playoff tra Pallacanestro Titano e Montemarciano. Questa serie, così come l’altra finale tra Porto Recanati e Fossombrone, manderà in C Gold la prima tra le due squadre a raggiungere tre vittorie. La formula è la stessa della semifinale: prime due gare in casa dei Titans, gara3 ed eventuale gara4 a Montemarciano, bella di nuovo a San Marino.



GARA1: Pall. Titano – Montemarciano, sabato 28 maggio ore 18 / Multieventi Sport Domus RSM

GARA2: Pall. Titano – Montemarciano, mercoledì 1° giugno ore 21 / Multieventi Sport Domus RSM

GARA3: Montemarciano – Pall. Titano, sabato 4 giugno ore 21.15 / PalaMenotti Montemarciano

EV. GARA4: Montemarciano – Pall. Titano, mercoledì 8 giugno ore 21.15 / PalaMenotti Montemarciano

EV. GARA5: Pall. Titano – Montemarciano, domenica 12 giugno ore 18 / Multieventi Sport Domus RSM