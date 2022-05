Volley femminile, la Nazionale di San Marino a Malta

Sport

Repubblica San Marino

| 13:14 - 25 Maggio 2022

La Nazionale femminile di San Marino.

Dopo la bella vittoria della nazionale maschile ai Campionati Europei Small Countries Association tenutisi nelle Isole Faroe, tocca alle ragazze farsi avanti nel primo torneo europeo che le vedrà coinvolte dopo tre anni di stop causa covid. La squadra guidata dal Commissario tecnico Cristiano Lucchi parteciperà al girone sud di un torneo continentale (senza titolo in palio) che si terrà a Malta dal 27 al 29 maggio e che la vedrà sfidarsi con il team ospitante e l’Irlanda del Nord. Per la rinnovata e giovanissima nazionale sammarinese, è la prima importante occasione di confronto internazionale e certamente fornirà un prezioso bagaglio di crescita sportiva.

“Partecipiamo per far fare esperienza alle ragazze. – Conferma il CT Cristiano Lucchi. – Il gruppo è molto giovane: abbiamo giocatrici nate dal 2000 al 2005 e con diverse atlete del 2007 molto interessanti. E’ vero che si tratta di giocare solo due partite ma già il fatto di partire, di allontanarsi dalla solita routine, di sapere che si affronteranno delle altre nazionali, di sentire l’inno del proprio Paese, credo che già tutto questo costituisca un buon allenamento mentale in vista di futuri più importanti impegni. Chiaramente il risultato passa in secondo piano rispetto all’obiettivo principale che è far giocare le ragazze al livello più alto possibile”.

Come si è svolta la preparazione?

“Durante la corrente stagione sportiva abbiamo svolto gli allenamenti con la nazionale con sedute bimensili e nell’ultimo periodo di preparazione allenandoci quattro volte alla settimana. Due allenamenti li abbiamo accompagnati con delle sedute di pesi. Il quarto allenamento è sempre stata una partita amichevole contro formazioni Under 18 di alto livello dei dintorni di San Marino”.



Date e orari delle partite



Venerdì 27 maggio alle 19 Irlanda del Nord – San Marino



Sabato 28 maggio alle 19 Malta – Irlanda del Nord



Domenica 29 maggio alle 19 San Marino - Malta



Le atlete convocate: Elisa Bernardi (palleggiatrice – Beach & Park); Alice Pasolini (libero – Beach & Park); Sofia Esposito (centrale – Beach & Park); Marika Tani (schiacciatrice – Volley Team Urbino); Federica Tura (schiacciatrice – Beach & Park); Viola Valentini (centrale – Beach & Park); Arianna Menicucci (centrale – Beach & Park); Linda Ricciotti (schiacciatrice – Beach & Park); Aurora Lazzari (schiacciatrice – Beach & Park Under 16); Veronica Renzi (schiacciatrice – Beach & Park); Margherita Grossi (libero – Beach & Park Under 16); Matilde Stefanelli (palleggiatrice – Beach & Park Under 16).