Insulta la ex e il suo nuovo fidanzato, poi aggredisce i poliziotti. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:59 - 25 Maggio 2022

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione alle 21 di ieri (martedì 24 maggio) a Bellariva, nei pressi di un'area parcheggio, luogo in cui è stata segnalata alla Polizia una lite tra più persone. I fatti hanno avuto per protagonista un 50enne riminese che ha aggredito verbalmente, con frasi ingiuriose e oltraggiose, l'ex compagna e il nuovo fidanzato di lei, per poi cercare di aggredire la donna, nonostante la presenza sul posto degli agenti. Bloccato immediatamente, il 50enne ha cercato di liberarsi colpendo i poliziotti con pugni e gomitate, inveendo contro di loro e minacciandoli di morte. É stato così arrestato per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo, con a carico pregiudizi di Polizia, risulta indagato anche per il rifiuto di indicazioni sulla propria libertà personale.