Cattolica, per rivitalizzare il mercato coperto spazi assegnati "a tempo"

| 12:49 - 25 Maggio 2022

Uno dei box del mercato coperto di Cattolica.



L'amministrazione comunale di Cattolica ha approntato il bando per l'assegnazione, a condizioni agevolate, di 6 posteggi/box al mercato coperto da adibire a “temporary store”. "Una strategia per l'assegnazione degli stalli che ha l’obiettivo di rendere vitale l’intera struttura", spiegano da palazzo Mancini, considerando che negli anni passati i bandi pubblici per l'assegnazione decennale degli spazi andavano puntualmente deserti. A palazzo Mancini si punta dunque sull'apertura di attività temporanee dedicate all'enogastronomia oppure a iniziative culturali, per un periodo di tempo non inferiore al mese e non superiore all'anno. L'occupazione dei posteggi/box sarà a titolo gratuito mentre saranno regolarmente a carico degli esercenti i costi delle utenze e degli allestimenti. Si tratta di una sperimentazione per 36 mesi: in caso di esito positivo, è prevista la possibilità per gli esercenti di stabilizzare la loro posizione.



"Riteniamo che il rilancio di questa storica struttura possa essere volano per il centro commerciale naturale che immaginiamo quale cuore pulsante della nostra città. Invitiamo tutti gli operatori economici ad attenzionare e diffondere questo bando che può essere di duplice beneficio, per l'Ente e per i commercianti stessi. Da una parte, infatti, il Comune si sgrava dei costi vivi delle utenze mentre gli operatori avranno l'occupazione a titolo gratuito. Si tratta di un vantaggio di non poco conto", spiega il vicesindaco ed assessore alle attività produttive, Alessandro Belluzzi.