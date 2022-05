Sport, libri, cinema e mostre: tante le cose da fare a Rimini nei prossimi giorni

Eventi

Rimini

| 11:59 - 25 Maggio 2022

Allenamento in spiaggia - foto Giorgio Salvatori.

Una settimana che inizia con dieci giorni di grande sport. Dal 26 maggio la Fiera di Rimini sarà infatti il palco di eventi sportivi internazionali che coinvolgeranno più di 1200 atleti, allenatori e giudici di Trampolino elastico, double-mini trampoline e Tumbling provenienti da 35 nazioni diverse. Dal 26 al 28 maggio, si svolgerà la 4° edizione della tappa italiana di Coppa del Mondo “Aere World Cup” con annessa la gara giovanile “Aere Cup”. La settimana successiva, dall’1 al 5 giugno, per la prima volta nella storia del Trampolino, si svolgerà un Campionato Europeo subito dopo una Coppa del Mondo.



Tra gli altri appuntamenti sportivi che si svolgono in settimana: il Campionato Italiano Kite Foil, il 10° Torneo Internazionale di calcio Giovanile Città di Rimini - Memorial Vincenzo Bellavista, la gara ciclistica internazionale dilettanti – Coppa della Pace, e tante attività aperte a tutti gli amanti dello sport e dell’aria aperta.







Giovedì 26 e venerdì 27 maggio, nelle sedi di Palazzo Buonadrata e del Museo della città, si terrà il Convegno internazionale su Basinio da Parma, poeta, filologo e filosofo della corte riminese dei Malatesta, che prevede la partecipazione dei massimi esperti internazionali della cultura umanistica, come il prof. John Monfasani dell’Università di Albany e tanti altri. Sabato 28 maggio nella sala studio dell'Archivio di Stato di Rimini ci sarà invece la presentazione del volume “Romagna romana. Cronache del Rubicone antico da Brenno a Giulio Cesare" di Roberto Garattoni. Continuano poi gli appuntamenti culturali che vanno dalle proiezioni dei capolavori di Fellini al Cinemino al Palazzo del Fulgor tutti i martedì pomeriggio, alla rassegna di novità editoriali ‘Libri da queste parti 2022’, che questa settimana prevede anche l’omaggio a Pier Giorgio Pasini, da parte della rivista Romagna arte e Storia, per il suo fondamentale ruolo di guida culturale per gli studiosi, non solo riminesi, e l’impegno e la speciale sensibilità per la divulgazione storico-artistica.







Ultimo appuntamento con l’iniziativa ‘Insieme al cinema’ promossa dagli Assessorati alla Cultura e alla Protezione sociale del Comune di Rimini, in sinergia con il Centro per le Famiglie e con la collaborazione di tre esercenti cinematografici, che ha visto la proiezione, per tre sabati consecutivi, in differenti sale della città di film con sottotitoli in ucraino, così da permettere anche ai giovani ucraini e alle loro famiglie, rifugiati a Rimini, di partecipare a questa iniziativa all’insegna del ritorno in sala e della socialità.







Continuano le opportunità per scoprire un centro storico riqualificato con un fitto programma di visite guidate e di occasioni per vivere e conoscere gli spazi del polo museale della città, dal Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli. Per chi vuole godersi un vero e proprio pic-nic, può concederselo negli ampi spazi verdi della piazza sull’acqua, a due passi dal Ponte di Tiberio, dove ci si può rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano, mentre il 28 maggio torna la Colazione internazionale al Teatro Galli. Questa volta sarà possibile gustare una sfiziosa colazione francese godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.







Ultima settimana anche per visitare le Fattorie didattiche nell’entroterra di Rimini, per un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.









Ecco tutti gli appuntamenti:







tutti i martedì



Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico



Fellini in retrospettiva: Proiezioni al Cinemino al Palazzo del Fulgor



Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, una delle sedi del Fellini Museum.



Le giornate del martedì sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. Nel corso del mese di maggio vengono proiettati:



31 maggio: La voce della luna di Federico Fellini (Italia 1990, 115′)



Ore 16.00 L'ingresso è incluso nel biglietto del Fellini Museum. L'ingresso incluso nel biglietto di visita al Fellini Museum o, per il solo Palazzo del Fulgor ingresso al costo di 3 € Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it







25, 31 maggio; 9 giugno 2022



Sala della Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

Libri da queste parti 2022



Torna la rassegna di novità editoriali dedicata agli studi e alle ricerche degli autori riminesi e lo fa nell’ambito della campagna nazionale di promozione della lettura II Maggio dei Libri. I libri come chiave per comprendere il mondo che ci circonda, conoscerne le origini e immaginarne il futuro sono il tema dell’edizione 2022 che celebra anche quest’anno l’importanza della lettura come strumento di crescita sociale e personale di ciascuno di noi. “Leggere per comprendere il passato” è uno dei tre percorsi suggeriti.



Mercoledì 25 maggio, omaggio a Pier Giorgio Pasini da parte della redazione di Romagna arte e Storia che presenta l’omonimo numero monografico (n. 120, settembre-dicembre 2021).



Martedì 31 maggio, Rosita Copioli presenta il libro di Maria Virginia, Cardi Anita e Giuseppe Sangiorgi. Intorno alla Scuola di arazzi e ricami e alla Galleria antiquaria. Storie di imprenditoria e cultura delle arti 1893-1929



Ultimo appuntamento giovedì 9 giugno, con 'Le figlie di Gailani e mia madre', di Rosita Copioli, in dialogo con lo scrittore Rodolfo Francesconi.



Orario: 31 maggio e 9 giugno alle ore 17.30; 25 maggio alle ore 18.00



Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: 0541.704488 gambalunghiana@comune.rimini.it







25 - 28 maggio 2022



Rimini Fiera - via Emilia, 155 – Rimini

Coppa del mondo e coppa giovanile di trampolino elastico

Per la prima volta nella storia si disputa una Coppa del Mondo subito seguita, i primi di giugno, dal Campionato Europeo di questa disciplina nel quartiere fieristico riminese, per un totale di dieci giorni di competizioni sportive, con la presenza dei migliori ginnasti del mondo di questo sport, diventato disciplina olimpica nel 1998.



Nel quartiere fieristico riminese si svolgono: la 3rd AERE Trampoline Cup, ovvero la Coppa del Mondo Giovanile, dal 25 al 27 maggio. A seguire, dal 27 al 28 maggio, la 4th AERE World Cup, la Coppa del Mondo.

Gli eventi organizzati dalla Federazione Ginnastica Italia e dal Comitato organizzatore locale (LOC) portano a Rimini campioni del mondo e olimpionici come Bryony Page (Gran Bretagna) e Dylan Schmidt (Nuova Zelanda), entrambi medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Rappresentanti da ogni continente con atleti provenienti anche dal Giappone, dalla Svezia, dall’Azerbaijan, dagli Stati Uniti e tanti altri, si batteranno per conquistare una medaglia nelle competizioni di Trampolino elastico individuale e sincronizzato, double-mini trampoline e Tumbling.



Info: trampoline.rimini22@gmail.com







giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2022



Palazzo Buonadrata e Museo della Città - Rimini centro storico



L’amore, le armi, le stelle

Basinio da Parma and the Humanists at Sigismondo Malatesta’s Court



Convegno internazionale dedicato al poeta, filologo e filosofo Basinio da Parma e alla corte malatestiana, avamposto dell’Umanesimo nel Quattrocento.



L’evento si colloca all’interno di un progetto internazionale per l’edizione del capolavoro della poesia malatestiana, l’Hesperis di Basinio da Parma, che si sta svolgendo presso il L. Boltzmann Institute for Neo-Latin studies di Innsbruck, diretto dal Prof. Florian Schaffenrath e con la partecipazione di Anna G. Chisena, Simon Smets e Federica Rossetti.



Al convegno è' prevista la partecipazione dei massimi esperti internazionali della cultura umanistica, quali il prof. John Monfasani dell’Università di Albany, che terrà la lectio magistralis inaugurale nella serata di giovedì 26 maggio, volta a chiarire un tema assai discusso come i rapporti dei Malatesta con la filosofia platonica e aristotelica. L’amore di Sigismondo e Isotta trattato nell’Isottaeus verrà indagato dallo sguardo esperto di Italo Pantani e da Rita Bernardello, mentre la tradizione illustrativa sarà al centro delle relazioni di Fabrizio Lollini e di Simonetta Nicolini. Christian Peters tratterà dell’Hesperis mentre la raffinata tecnica poetica di Basinio verrà analizzata da Loredana Chines. Non mancherà la partecipazione di studiosi riminesi da anni impegnati nello studio e nella diffusione della cultura della Rimini quattrocentesca, come Donatella Frioli e Alessandro Giovanardi. Di notevole interesse sono poi gli interventi di Marco Brunetti, che prenderà in esame gli incompiuti Argonautica di Basinio (il cui manoscritto si conserva in Gambalunga) e di Sara Ferrilli, che presenterà il primo studio completo del De honore mulierum di Benedetto da Cesena, poeta della corte malatestiana fino ad ora pochissimo studiato



Orario: 26 maggio dalle ore 18. 27 maggio dalle 9 alle 20. Ingresso libero Info: 392 / 2987495







da venerdì 27 a domenica 29 maggio 2022



Rimini, Stadio Romeo Neri e altri campi da calcio

10° Memorial Vincenzo Bellavista e 10° Torneo Internazionale di calcio Giovanile Città di Rimini



Torna per il 10° anno, il torneo Internazionale di calcio giovanile in collaborazione con la F.I.G.C. Comitato di Rimini, categoria Esordienti Misti 2009/2010: le Società Professionistiche sono ammesse con annata 2010 come da deroga F.I.G.C. Il torneo è titolato alla memoria di Vincenzo Bellavista, Presidente della Rimini Calcio F.C. srl, scomparso nel maggio del 2007, al quale è stata intitolata l’attuale Scuola Calcio. Info: www.accademiariminicalciovb.it



Premiazioni previste alle ore 18.00 del 29 maggio. Info: 333 3348266 memorial@accademiariminicalciovb.it







sabato 28 maggio 2022

Rimini, sala studio dell'Archivio di Stato

Presentazione del volume “Romagna romana. Cronache del Rubicone antico da Brenno a Giulio Cesare" di Roberto Garattoni

Il volume sarà presentato dalla direttrice dell’Archivio di Stato di Rimini Pamela Stortoni

Ore 17.30 Ingresso libero. Info: 0541 784474







sabato 28 maggio 2022

Rimini, cinema Tiberio, Multiplex e Fulgor

Insieme al cinema

Proiezione del film ‘La scuola degli animali magici’, sottotitolato in lingua ucraina

Un’iniziativa all’insegna della settima arte organizzata dal Comune di Rimini in collaborazione con il Centro per le Famiglie e i gestori delle sale cinematografiche per permettere a tutti i bambini, anche i piccoli profughi, di vivere la magia del grande schermo. La pellicola selezionata è ‘La scuola degli animali magici’, un film d’avventura adatto sia ai bimbi che agli adulti diretto da Gregor Schnitzler con la collaborazione del direttore dell’animazione Tomer Eshed. Orario del 28 maggio al Cinema Fulgor, alle ore 15.







sabato 28 e domenica 29 maggio 2022



Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Campionato Italiano Kite Foil – Open II tappa



Club Nautico Rimini ASD su delega della Federazione Italiana Vela, propone le regate della II tappa del Campionato Italiano Kite Foil, che si svolgono nelle acque antistanti il Porto Canale di Rimini.



Le categorie premiate sono: Open Maschile – Open Femminile – Under 17 e U15 – Youth U21 – Master (nati dal 1986 al 1977) Grand Master (nati dal 1976 e precedenti). Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com







domenica 29 maggio 2022



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Fleurs: Concerto al tramonto a cura di Rimini Classica



Nella cornice del Parco degli Artisti, ai piedi del fiume Marecchia, Andrea Amati, il trio EOS e Stefano Zambardino al pianoforte, recuperano l’essenza del capolavoro pubblicato nel 1999 da Franco Battiato dal titolo Fleurs (primo di tre capitoli), un personalissimo viaggio sentimentale composto da grandi canzoni di autori in qualche modo a lui “vicini”.



Durante la serata sono proposti oltre ad alcuni brani dei cantautori scelti da Battiato, anche alcune personali rivisitazioni tratte dal repertorio originale del cantautore siciliano. Un viaggio musicale per voce, pianoforte e archi.



I biglietti sono disponibili su Liveticket. Ore 20. Ingresso a pagamento Info: riminiclassica@gmail.com







Domenica 29 maggio 2022



Rimini S.Ermete > Santarcangelo



Coppa della pace



Al via la 50^ edizione della Coppa della Pace, il 47° Trofeo F.lli Anelli e 32° Trofeo Gabriele Dini, e il "Memorial Fabio Casartelli". La gara ciclistica internazionale dilettanti Under 23 cat. 1.2 MU è valida per l'UCI Europe Tour, sotto l'egida di UCI, FCI e CONI. La competizione si snoda su un circuito storico, con partenza e arrivo presso la sede F.lli Anelli a Sant'Ermete. Orario: 13.30 – 18.00. Info: ww.fratellianelli.com/coppadellapace



tutti i sabati e domeniche di maggio 2022

piazza sull'acqua, ponte di Tiberio - Rimini Borgo San Giuliano

Tiberio PicNic

Nella splendida cornice della piazza sull'Acqua, con vista sul Ponte di Tiberio, Visit Rimini propone un pi-nic in un ampio spazio verde, dove potersi rilassare e gustare del buon cibo preparato da alcuni ristoranti del Borgo San Giuliano. Per partecipare è necessario solo scegliere fra i menù proposti e l'orario, tovaglietta e posate sono compresi nel prezzo. Per info e prenotazioni Orario: alle 12.00 e alle 12.30 A pagamento. Info: 0541 53399 info@visitrimini.com



fino al 20 settembre 2022

Rimini, Circolo Up Tennis di Torre Pedrera

UpSummerCup

Campionato amatoriale di tennis e padel, a cui possono partecipare le squadre che si affrontano durante i week-end estivi, da venerdì a domenica. I vincitori delle varie tappe, dove i club si incontrano in riviera per giocare, sfidarsi e condividere una vacanza sportiva, si giocheranno il trofeo UPSUMMERCUP nel master conclusivo di settembre.



tutti i mercoledì, giovedì e sabato

Bagno 14 - Rimini Marina Centro

Nordic Walking sulla spiaggia

Sulla spiaggia è possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. L’associazione La Pedivella propone questa attività outdoor sulla spiaggia il mercoledì alle ore 15.00, il giovedì alle ore 21.00 o il sabato alle ore 10.30 e alle ore 15,00, con partenza dal Bagno 14 di Marina Centro. Sono possibili anche lezioni di gruppo o individuali di Nordic Walking di primo livello e di tecniche avanzate. A pagamento Info: 320 7433000 tour@lapedivella.com



ogni domenica, da maggio a ottobre 2022

Rimini, piazza sull’acqua - Ponte di Tiberio

Domenica di Hatha Yoga



Un’occasione per rilassare corpo e mente praticando Hatha Yoga tradizionale, a cura di RiminiYogi. Le classi, della durata di 70 minuti circa, sono sia per principianti che praticanti esperti, non adatte in caso di gravidanza o alta pressione sanguigna.



Orario: in maggio, settembre e ottobre ogni domenica alle 10; in giugno, luglio e agosto, ogni domenica alle 19.



Sul posto sono presenti tappetini per chi ne è sprovvisto. Per riservarlo, prenotarsi su whatsapp al +393315285154 o al link della pagina Instagram Partecipazione su donazione.







Fino al 26 maggio 2022

Rimini, Piazza sull'acqua Ponte di Tiberio e Pedana antistante la Casa dei Matrimoni (Piazzale Boscovich)



Fluxo Start



Attività motoria outdoor con diversi livelli di intensità, condotta da istruttori professionisti, nelle location più suggestive di Rimini. Orario: dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 14,30. A pagamento. Info: 347-1224480







ogni mercoledì sera e sabato mattina da maggio a settembre 2022

Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A

Walk on the beach



50 minuti di camminata sportiva sulla spiaggia, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.



Orario da maggio a settembre: mercoledì alle 19.15 e sabato alle 8; da ottobre ad aprile: solo il mercoledì alle 18.30



A pagamento. Info: 348 0981594 info@elensouza.com







ogni sabato

viale Tiberio, ingresso Parco Marecchia (area Ponte di Tiberio) - Rimini Borgo San Giuliano

Marecchia parkrun

Parkrun organizza corse cronometrate di 5 km in tutto il mondo e aperte a tutti.

L'appuntamento a Rimini è al Parco Marecchia ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di parkrun una volta per sempre e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita. Orario: ritrovo alle ore 8.45 all’ingresso del Parco da viale Tiberio



Info: marecchiaoffice@parkrun.com







fino a metà ottobre 2022

piazzale Boscovich, 1 - Rimini zona porto canale



La ruota panoramica



La grande ruota alta cinquanta metri che si affaccia sul mare e che da dieci anni caratterizza lo skyline turistico della città, torna a svettare da piazzale Boscovich. L'attrazione resterà in funzione fino alla metà del mese di ottobre, accompagnando il pubblico in un “viaggio aereo” memorabile da dove osservare la città e tutta la riviera dai Lidi ferraresi a Gabicce, passando per l’entroterra e il mare. A pagamento. Info: info@lagranderuotapanoramica.it



mese di maggio





Entroterra di Rimini

Fattorie aperte

Durante le domeniche di maggio, gli agricoltori delle Fattorie dell’Emilia-Romagna aprono i loro cancelli, i loro campi, le loro stalle per delle speciali giornate di relax, degustazioni, attività ricreative e informative. E' possibile scoprire un modo consapevole di lavorare la terra, allevare gli animali, produrre eccellenze enogastronomiche tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del nostro territorio.

Per scoprire le fattorie della provincia di Rimini aderenti all'iniziativa







Musei e Mostre



Tutto l’anno

Rimini, Piazza Malatesta, Castel Sismondo

Fellini Museum

Un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove poter incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. FM - Fellini Museum è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e le scelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: Castel Sismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Orario apertura sale del castello da settembre a maggio: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Orari visita Palazzo del Fulgor: da martedì a domenica: 10 – 19; chiuso i lunedì non festivi.

Biglietti: intero 12 € - ridotto 8 € Info: 0541.704494 www.fellinimuseum.it



tutto l’anno

Rimini, via L. Tonini 1 e piazza Ferrari

Musei comunali e Domus del chirurgo

La Domus del chirurgo e il Museo della Città invitano a visitare l’area di scavo in piazza Ferrari che ha restituito la taberna medica con il più ricco corredo chirurgico di epoca romana giunto fino a noi e conservato negli spazi del vicino Museo della Città. Qui, attraverso la sezione archeologica e quella medievale e moderna si racconta la storia di Rimini. Il Museo regala l’emozione di scoprire la Rimini malatestiana attraverso i dipinti della scuola riminese del Trecento, la celebre Pietà del Bellini, le opere di Agostino di Duccio e del Ghirlandaio e la pittura del Seicento romagnolo nelle tele di Cagnacci, del Centino e del Guercino.

Ingresso: € 7 intero, € 5 ridotto. Orario: dal martedì al venerdì 10 - 13 e 16 - 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Chiuso i lunedì non festivi.

Anche il Museo degli Sguardi, uno dei principali musei italiani dedicati alle culture extraeuropee, ospitato a Villa Alvarado, sul colle di Covignano, è visitabile a richiesta. Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it



tutto l’anno

Rimini, piazza Cavour

Part, Palazzi dell’Arte Rimini

Uno spazio museale dove l’antico avvolge il contemporaneo in un abbraccio di reciproco arricchimento. Dove l’antico è lo spazio espositivo dei medievali palazzi dell’Arengo e del Podestà, restituiti all’originale splendore da un progetto di restauro e valorizzazione architettonica. E il contemporaneo è la raccolta eclettica e variegata di importanti opere del Novecento e del nuovo millennio, della Fondazione San Patrignano. Tra gli artisti della collezione: Mario Airò, Vanessa Beecroft, Bertozzi&Casoni, Domenico Bianchi, William Kentridge, Ibrahim Mahama, Igor Mitoraj, Mimmo Paladino, Jean Paul Riopelle, Pietro Ruffo, Mario Schifano, Pier Paolo Calzolari, Yan Pei-Ming, Xiaongang Zhang e tanti altri nomi di lustro del panorama artistico internazionale.

In questi spazi trova collocazione permanente anche un affresco, capolavoro dell’arte italiana del Medioevo.

Il percorso espositivo si estende anche su uno spazio pubblico en plein air, accessibile gratuitamente negli orari del museo e dedicato all’arte del nostro tempo: il Giardino delle Sculture.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi

Ingresso a pagamento. Info: www.palazziarterimini.it



Fino al 2 ottobre 2022

Rimini, PART Palazzi dell’Arte, Piazza Cavour 26

Premio Artisti Italiani PART



Mostra dedicata ai 12 artisti finalisti della prima edizione del Premio Artisti Italiani PART, nuovo riconoscimento biennale per talenti dell'arte contemporanea di età inferiore ai quarant'anni, italiani o residenti in Italia, realizzato in collaborazione con Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano. I protagonisti della prima edizione, scelti dal comitato selezionatore sono: Benni Bosetto, Costanza Candeloro, Caterina De Nicola, Binta Diaw, Lorenza Longhi, Beatrice Marchi, Diego Marcon, Daniele Milvio, Margherita Raso, Andrea Romano, Giangiacomo Rossetti, Davide Stucchi. Il progetto di allestimento del percorso espositivo, come per tutto il museo, è di Luca Cipelletti.

I visitatori del PART possono esprimere le proprie preferenze sulle opere in mostra, che andranno ad aggiungersi a quelle del comitato di selezione, per scegliere le prime tre opere che entreranno a far parte della Collezione San Patrignano e che saranno esposte al PART. Info: 0541.793879 part@comune.rimini.it



fino al primo week-end di luglio

Rimini, Museo della Città

Francesca 2021

Tributo a Dante e a Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta

La commedia immaginata: L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

Torna ad essere visitabile la mostra fa dedicata a Francesca da Rimini, il personaggio letterario più noto e amato della Divina Commedia diventato mito universale, nell’anno delle celebrazioni dantesche.

Attraverso venti preziose Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell’opera dantesca, la mostra propone l’evoluzione del mito di Francesca da Rimini , in una narrazione attraverso le immagini: dalle più antiche alle più recenti forme di scrittura illustrata come le graphic novel fino ai popup con realtà aumentata nella Commedia realizzata nel 2021 da Massimo Missiroli e Paolo Rambelli. Fanno da corredo all’esposizione le 111 splendide tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Accanto a rari incunaboli e alle preziose edizioni ottocentesche, compaiono anche oggetti d’uso quotidiano e curiosità. Il progetto Francesca 2021 è ideata da Ferruccio Farina, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini.

Orario: da martedì a venerdì ore 10-13 e 16-19; sabato, domenica e festivi 10-19; chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info: 793851 musei@comune.rimini.it Info: www.francescadarimini.it



fino a sabato 28 maggio 2022

Galleria Zamagni, via Dante Alighieri, 29/31 - Rimini centro storico

Il mondo alla rovescia: Mostra di Fabrizio Berti

La Galleria d’Arte Zamagni ospita la mostra di Fabrizio Berti a cura di Alice Zannoni.

L'artista trentino espone il suo nuovo ciclo di lavori, con uno stile che si contraddistingue nel panorama degli artisti emergenti, per la semplicità del linguaggio estetico. Il titolo della mostra allude al tema di un mondo contro-natura che celebra la gioia, di fronte al trionfo delle differenze. Berti rende concreto e manifesto il cambiamento, codificando fatti storici, leggende, fumetti, scene di film e famose opere d'arte, divenute icone del nostro tempo, con un linguaggio satirico. Le opere di Berti si raccontano con una semplificazione lineare dei soggetti raffigurati. Il suo stile comprende l'uso di colori vivaci, stesi con campiture piatte e contornati di nero da tratti grafici.

Orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.45 e dalle 16 alle 19.45 Ingresso libero Info: info@zamagniarte.it

Inaugurazione della mostra sabato 23 aprile alle ore 17



Fino a domenica 5 giugno 2022

Museo della Città (Sala dei pesci), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Mapuche. Viaggio tra il Popolo della Terra. Ambiente, repressione, cultura e rEsistenza

Mostra fotografica e conferenza nell'ambito di Interazioni 2022 al Museo della Città

Nell'ambito del festival interculturale Interazioni, promosso dall'ISUR (Istituto Scienze Uomo Rimini), è proposta una mostra fotografica dove le fotografie esposte evidenziano le richieste di riconoscimento del popolo Mapuche e le lotte contro l'eccessivo sfruttamento delle risorse nel loro territorio ancestrale. Mostrano inoltre l’amore e il rispetto per Madre Terra, un sacro legame che si rispecchia nella tutela dei luoghi sacri naturali mapuche da progetti impattanti e inquinanti a costo della loro vita. Autori della mostra sono Raul Marinelli e l'associazione EcoMapuche.

Il popolo dei Mapuche è un'etnia di oltre 1.500.000 abitanti che vive tra il Cile e l'Argentina e che subisce continue violazioni di diritti umani. Orario: dal martedì al venerdì: 9.30-13; 16-19; sabato e domenica: 10-19

Info: www.isurimini.it



da lunedì 23 maggio a martedì 19 luglio 2022

Rimini, sedi varie

Sulle nostre gambe. La memoria contro le mafie

Una vita contro la mafia

Mostra itinerante in cui sono rappresentate le icone delle vittime delle mafie, realizzata dall’Istituto Einaudi Molari di Rimini in collaborazione con l’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini ed il Comune di Rimini. La mostra è inserita in un percorso diffuso nei luoghi della cultura della Città di Rimini, quali il Museo della Città, la Biblioteca civica e l’Istituto musicale Lettimi ed è visibile al pubblico fino al 19 luglio, andando quindi a coprire simbolicamente i 57 giorni che nel 1992 trascorsero tra l'omicidio di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo assieme a membri della scorta e la strage di via D'Amelio in cui perì Paolo Borsellino con i suoi cinque agenti di Polizia. Inaugurazione della mostra lunedì 23 maggio, ore 18:30 al porticato di Palazzo Garampi.

Info: www.facebook.com/comunedirimini/







Visite guidate



sabato e domenica

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Fellini Museo appena inaugurato.

Ore 17.00 Costo 8 euro, durata 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione su Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it



tutte le domeniche 2022

Rimini, piazza Ferrari

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Nel cuore di Rimini, una piccola Pompei che ha rivelato sotto le ceneri di un incendio l’abitazione e l’ambulatorio di Eutyches, un medico giunto nel III secolo ad Ariminum da oriente dopo una lunga esperienza al seguito delle legioni. A parlarci di lui è un corredo chirurgico con più di 150 ferri che non ha uguali al mondo e che Euthyches custodiva nella sua taberna medica. Una domus di pregio decorata da mosaici, affreschi e raffinati arredi come il prezioso e raro quadretto in vetro con pesci sullo sfondo del mare.

Costo: 5 €. Ore 17.00 Durata 1 ora circa. Info e prenotazioni: 0541. 793851



La domenica

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”.

Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Ore 11. Info e prenotazioni: 0541.793879



Ogni ultimo sabato del mese



Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata gratuita alle sale antiche

Alla scoperta del patrimonio storico della Biblioteca Gambalunga

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi volumi prestigiosi e preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Orario della visita guidata gratuita: ore 11. Gli ingressi sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate gratuite per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all'indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it. Ingresso limitato a 10 persone alla volta. Info: gambalunghiana@comune.rimini.it



I mercoledì e i venerdì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica, propone vari itinerari nella città di Rimini, per scoprire la città di Fellini anche per bambini. Da effettuarsi su prenotazione.

Ore 21.00 A pagamento. Info: 333 4844496 (info e prenotazioni)



tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini.

Nove postazioni, dal giardino, alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Dopo un'importante opera di restauro della facciata e delle pareti esterne, l'albergo riapre il 18 febbraio 2022 per presentarsi al nuovo anno con rinnovato splendore.

Orario: libero, su appuntamento. Ingresso gratuito. Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Aperitivo Gourmet: fino al 18 giugno e dal 19 settembre al 29 dicembre la visita al percorso museale in autonomia e può essere conclusa da un aperitivo gourmet (dalle 17:30 alle 21:00), prenotandosi su www.visitrimini.com/esperienze/308866-aperitivo-al-grand-hotel









Mercati



Centro storico



domenica 29 maggio e ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2022



Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua



mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage



Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.



Orario: dalle 9 alle 18.30 Info: 340 3031200 riminiantiqua@gmail.com







domenica 29 maggio 2022



via IV Novembre - Rimini centro storico

Domeniche ad Arte



Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica



Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale.



A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.



Orario: dalle 10 alle 19 Info: 338 8270486 assartisticamorripizzioli@legalmail.it







Marina centro:

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì e giovedì dalle 18 alle 24 - dal 24 maggio al 15 settembre 2022 e 20, 21, 22 maggio 2022



Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle 19.30 alle 23.30 - dal 30 maggio al 12 settembre 2022



Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra via Pagliarani e via Spina

Tutti i giovedì dalle 20 alle 24 - dal 26 maggio all'8 settembre 2022 e nelle date del 27, 28 Maggio 2022



'Mercatino delle idee di Viserbella'

va Porto Palos tra via Duranti e via Marchetti

Tutte le domeniche dalle 20 alle 24 - dal 29 Maggio all' 11 Settembre 2022



Parchi tematici







Fiabilandia, il parco dedicato ai più piccoli, è il regno dei bambini per eccellenza immerso in 150.000 mq di verde. Qui fantasia ed immaginazione si fondono per regalare una giornata speciale a tutta la famiglia.

Orario: 10 – 18. In maggio il parco è aperto il venerdì, sabato e domenica, dal mese di giugno aperto tutti i giorni. Info: www.fiabilandia.it



Italia in Miniatura è il parco tematico simbolo di Rimini dal 1970, lo storico parco miniature con 273 miniature che riproducono con cura minuziosa il patrimonio architettonico italiano ed europeo. Il parco prevede l’apertura giornaliera eccetto i lunedì non festivi. Dal 17 maggio il parco resta aperto tutti i giorni. Orario: 10 – 18. Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com



Da non perdere anche Oltremare a Riccione, il grande parco per scoprire ed esplorare il pianeta ed il mare, con la Laguna dei delfini più grande d'Europa e l’Acquario a Cattolica dove è possibile ammirare tante specie marine, sia fauna che flora, in oltre 100 vasche espositive e quattro percorsi completamente al coperto.



Fra liane e ponti sospesi fra gli alberi, a Rimini e dintorni si possono trovare diversi parchi avventura. A Rimini il percorso è al Parco Marecchia Info: www.riminiavventura.it



Aperto nei week-end anche il Parco tematico e Museo dell'Aviazione, sulla Superstrada Rimini-San Marino, che ospita una collezione di circa 50 velivoli originali, mezzi contraerei e corazzati, motori dei velivoli, modelli volanti in scala, l’abbigliamento dei piloti e tanto altro. All'interno è presente anche il Museo dell’Aeromodellismo Storico Italo Balbo con la pista per i campionati mondiali di volo vincolato e l’esposizione dei modelli detentori dei più prestigiosi record al mondo, e il Centro Studi sulla Linea Gialla, ultimo baluardo tedesco dietro la Linea Gotica.

Info: www.museoaviazione.com