Ciclismo, conto alla rovescia per la 50esima Coppa della Pace: finora 29 formazioni iscritte

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:40 - 25 Maggio 2022

La partenza dell'edizione 2021 - foto Morelli.

Il 30 maggio 2021 dopo una gara aperta fino all'ultimo chilometro è stato Daan Hoole SEG – Racing Academy, a tagliare da solo il traguardo della 49° Coppa della Pace, alle sue spalle arriveranno nell'odine il compagno di squadra Stan Van Tricht e Federico Guzzo -Zalf Fior Euromobil.

Per conoscere chi salirà sul podio della 50° Coppa della Pace, basterà seguire la classica del Ciclismo Under 23 su strada che sarà disputata sulle strade della Valmarecchia domenica 29 maggio 2022.





Cinquanta prestigiosi traguardi per una gara nata dall'idea di tre amici nel 1971, che oggi è divenuta gara ciclistica internazionale Dilettanti Under 23, Cat 1.2 MU, valida per l'UCI Europe Tour, per il trofeo Gabriele Dini e memorial Fabio Casartelli, ed è organizzata sempre con la stessa dedizione e passione dai volontari dal Pedale Riminese e dalla Polisportiva Sant'Ermete, con il supporto della Famiglia Anelli.







Mentre l'elenco dei partenti sarà ufficializzato solo alla vigilia della gara, è confermata ad oggi la partecipazione di 29 formazioni nazionali e internazionali.







172 i chilometri del percorso impegnativo e tecnico che si sviluppa su due circuiti (il primo di fondo valle da ripetere 3 volte, e il secondo con le salite e le discese della zona di San Paolo da ripetere 8 volte), che attraversano i territori dei comuni di Santarcangelo di R., Poggio Torriana, Verucchio e Rimini. In palio oltre alla Coppa della Pace - Trofeo Fratelli Anelli, anche il trofeo riservato alla classifica a punti per i traguardi volanti, dedicato a Bruno Anelli , e quello riservato alla classifica a punti per i GPM, che porta il nome di Gino Mondaini.







La gara sarà diretta da Stefano Ronchi coadiuvato da Nicola Delmonte. A garantire il rispetto delle regole e la regolarità della competizione sarà invece la giuria UCI, presieduta da Tiziana Ciccioni e composta da Chiara Compagnin, Valerio Arosio, Matteo Ascari e Fabio Montagner.







Per tutti gli appassionati l'appuntamento è quindi fissato a domenica 29 maggio 2022 alle 13.30, quando sventolerà la bandiera a scacchi che sancirà la partenza della 50° Coppa della Pace.