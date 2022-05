Riccione, riapre il Centro di Animazione Sociale Nautilus per persone fragili

Attualità

Riccione

| 10:22 - 25 Maggio 2022

Alcuni ospiti del Centro.

Venerdì 20 maggio, l’Associazione di Promozione Sociale Nautilus, in collaborazione con Auser provincia di Rimini, ha ripreso l’attività di Animazione Sociale presso il Centro di via Lazio n. 18, Riccione.



Nautilus è stato il primo Centro sociale che ha ospitato dal 2003 lo spazio di animazione sociale rivolto alle persone fragili, anziane e non. La finalità è di dare sollievo alle famiglie e fare passare delle giornate piacevoli ai cittadini che avevano poche opportunità di socializzare e sviluppare le loro potenzialità residue. Ciò premesso, il Nautilus ha deciso di riavviare in autonomia questo progetto che ha riscontrato molto successo e dal quale, per rispondere alla sempre più crescente richiesta della cittadinanza, negli anni successivi si sono aperti altre iniziative analoghe presso i centri di buon vicinato.

L’attività riprenderà senza mettere a rischio la salute dei cittadini e dei volontari e ne rispetto di tutte le norme di legge per la prevenzione della trasmissione del Covid 19 .

L’appuntamento sarà settimanale con inizio alle ore 15,00 fino alle ore 18,30.

A coloro che parteciperanno sarà offerta la merenda e, naturalmente diverse attività di animazione.

Per i cittadini più fragili è assicurato il trasporto gratuito.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Nautilus al 3683671513.