Anche il Maciano Team Runner alla 100 km del Passatore

Sport

Nazionale

| 09:51 - 25 Maggio 2022

I rappresentanti del Maciano Team Runner - nella gallery alcuni momenti della gara.

Il britannico Lee Grantham della Örebro Aik ha trionfato al 48° Passatore tagliando il traguardo in 7h03’28’’ e precedendo Massimo Giacopuzzi (US Dolomitica) e Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport Asd). A vincere la categoria femminile Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team Recanati Asd) con il tempo di 8 ore, 29 minuti e 7 secondi, 12^ assoluta, seguita a 4 minuti di distacco da Cecilia Flori (Asd Atl Villa Guglielmi) e, staccata di quasi 44 minuti, Elena Fabiani (Grottini Team Recanati Asd) a chiudere il podio. Fra i circa 3300 presenti alla partenza, anche tre iscritti alla società sportiva Maciano Team Runner. Giacomo Alessi detto Jeky, decano di queste distanze tra i migliori ultra della provincia al suo quarto Passatore, Federico Manzi il più giovane ma già abbastanza esperto ed il Presidente Cristian Rossetto alla sua prima esperienza sui 100 km. Egregia la prestazione di Jeky arrivato al traguardo poco sotto le 12 ore, sfortunata quella di Federico che per problemi intestinali ha dovuto abbandonare dopo 72 km quando ormai cominciava ad intravedere il traguardo in lontananza. Eccezionale Rossetto arrivato a Faenza in 14h33m confermando lo stato di grazia e gli incredibili progressi di questi ultimi mesi. Gara pesantemente condizionata dal caldo torrido, risultati che quindi assumono ancora maggior valore.