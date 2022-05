Cronaca

Rimini

| 08:24 - 25 Maggio 2022

Foto di repertorio.

E in mezzo a un campo agricolo spunta la droga. Blitz della Polizia Locale di Rimini in via Pietro Verri. Nell’area verde in fondo alla strada, gli agenti hanno scovato 25 grammi di cocaina ancora da raffinare, divisa in quattro involucri di cellophane, nascosta in mezzo all'erba. Poco prima, era giunta alle forze dell'ordine una segnalazione di alcuni cittadini di uno strano via vai di persone. E proprio in quel punto esatto è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.