Caso Alpini, Non una di meno: "Ottimo risultato a livello nazionale"

| 17:16 - 24 Maggio 2022

Le proteste femministe.

Alla luce del dibattito sollevato dalle segnalazioni di molestie giunte durante l'Adunata nazionale degli Alpini a Rimini e raccolte dalla sezione riminese di 'Non Una di Meno' si è raggiunto un "risultato politico importante perché finalmente si propone un approccio sistemico a contrasto della cultura della violenza patriarcale e di genere, che non riguarda solo gli alpini ma tutti, tutte e tuttə". E' quanto sostengono, sotto l'egida 'Autodifesa Transfemminista', le associazioni 'Non Una Di Meno' Rimini, 'Casa Madiba Network' e Pride Off che commentano così gli sviluppi, anche sul fronte politico, di quanto sollevato nelle giornate vissute nella città romagnola.



"In vari consigli comunali e anche nella nostra Regione - osservano in una nota - Lega e Fratelli d'Italia stanno presentando ordini del giorno e mozioni in solidarietà ad Ana, l'Associazione Nazionale Alpini, cercando di gettare discredito su 'Non Una Di Meno' dopo i fatti di Rimini emersi grazie al gruppo di Autodifesa Transfemminista che ha creato uno spazio sicuro in rete e nelle strade durante l'Adunata degli Alpini. Lo spazio politico che si è aperto dopo l'Adunata degli Alpini a Rimini - viene osservato - è grande e continua a far discutere sul tema della violenza di genere nel nostro Paese, anche dentro i consigli comunali". In particolare, viene sottolineato ancora, una mozione in merito "approvata ieri sera a Bergamo non solo respinge quella della Lega, ma assume alcune delle proposte emerse nell'assemblea Oltre l'Adunata, uno spazio di convergenza e discussione tenutosi la scorsa settimana a Rimini tra tante e diversə. Tra queste, si legge nell'Odg presentato dalla maggioranza 'che l'Ana si prodighi per evitare il ripetersi di analoghi comportamenti in occasione delle prossime Adunate nazionali'". In questo modo, viene rimarcato dalle tre associazioni, "respingendo le mozioni della Lega, le amministrazioni comunali possono cogliere l'occasione per rinnovare il loro impegno nell'opera di contrasto alla violenza di genere e di sensibilizzazione della società tutta, speriamo non soltanto a parole. Un dibattito pubblico, quello sulle molestie agite per strada durante le Adunate degli Alpini, che investe anche i luoghi della cultura come il Salone del Libro di Torino, dove il generale Figliuolo si è espresso per la prima volta sul tema con parole di denuncia chiare e inequivocabili"