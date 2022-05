Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sorridono Allievi e Giovanissimi

Sport

Gabicce Mare

| 17:04 - 24 Maggio 2022

La squadra Giovanissimi 2008.

Tre vittorie nel week end per le squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.



ALLIEVI



Gabicce Gradara – Pol. Cagli 4-2



Buona prestazione della squadra di mister Magi, che si impone sul proprio campo contro un Cagli battagliero. Ospiti al 5' pericolosi con un diagonale di Bussaglia che impegna Nobile. Al 13' il Gabicce Gradara risponde con Gaggi ma è bravo il portiere Monte a deviare il tiro. Un minuto dopo, non funziona la trappola del fuorigioco del Cagli: Gaggi si invola tutto solo, scarta il portiere avversario e insacca: 1-0. Passano solo tre minuti e la squadra locale raddoppia con Morini: tiro da fuori e palla nel sette: 2-0. Il Cagli prova a reagire con Leoni, ma Nobile non si fa sorprendere. Al 35' fallo di rigore in favore della squadra ospite. Il portiere Nobile intuisce la conclusione di Lucchetti, ma la palla finisce in rete: 2-1. Nella seconda frazione, gli ospiti cercano subito il pareggio, con un tiro dalla distanza che Nobile para.



Il pareggio arriva al 51': punizione del Cagli, Nobile respinge corto Granci corregge in gol: 2-2. Il Gabicce Gradara non ci sta. Franca serve un ottimo assist a Fuzzi che solo davanti al portiere manda fuori. Poco dopo, in meno di due minuti la squadra locale si rende ancora pericolosa con Petese e Fuzzi, ma il portiere Monte neutralizza gli attacchi. Al 66' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Finotti, appena entrato, è lesto ad approfittare di una palla vagante in area e realizza il 3-2. Gli ospiti provano a replicare con Picchi che si invola verso l'area avversaria ma Nobile si supera e respinge il pericolo. Al 70' lo scatenato Finotti fa il bis su assist di Fuzzi: 4-2. All' 88' Battistelli prova dalla distanza, ma il portiere para.



Il Gabicce Gradara disputerà in trasferta la prossima partita, sabato 28 alle ore 15 contro il Valfoglia.



GABICCE GRADARA: Nobile, Magi, Mancini (11' s.t. Franca), Moutatahhir (11' s.t. Caico), Morini, Della Chiara, Bacchini , Semprini, Gaggi (38' s.t. Esposito), Petese (19' s.t. Finotti), Fuzzi (22'' s.t. Battistelli). All. Alessandro Magi





GIOVANISSIMI 2007



Gabicce Gradara-Urbino 3 - 2



Pur non brillando, il Gabicce Gradara piega l’Urbino 3-2 in una partita combattuta a centrocampo dove l' Urbino riesce a primeggiare spesso nei duelli . La squadra di Campanelli ha la prima occasione all' 8' con tiro da fuori di Farroni ben parato dal portiere e al 10' va in vantaggio con Magi Samuele che è il più lesto su una palla vagante in area. Al 12' si fa pericoloso l'Urbino (il tiro esce di poco), che un minuto dopo acciuffa il pareggio.



Inizia il secondo tempo e al 3' bel tiro di Bergamini parato dal portiere; la squadra ospite ci crede e continua ad aggredire e al 13' riesce a segnare ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 19' il Gabicce Gradara si porta in vantaggio su bella azione finalizzata da Bergamini, al 36' l'Urbino in mischia in area riesce a rimettere la partita in parità (2-2). Al 38’ su calcio d'angolo svetta Bergamini che insacca e fa vincere la sua squadra sul fischio finale.



Prossima partita domenica 29 sul campo dell’Urbania alle ore 10.45.



GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini (22'st. Pontellini), Del Bene, Gaudenzi ( 17'st Rossi), Pataracchia, Sciuto, Buccino (11' st Mboup), Magi Filippo, Magi Samuele (30' st. Cangini), Farroni (1'st. Bergamini), Sarli (17' st Della Costanza).





GIOVANISSIMI 2008



Gabicce Gradara – Vis Pesaro 2-0



Vittoria della squadra di mister Gaudenzi per 2-0 con azioni veloci finalizzate da Annibalini e Terenzi su cross laterale, mentre un terzo gol è stato annullato a Rossini in mischia. Vittoria condita con una prestazione migliore rispetto al match di andata, con entrambe le squadre alla ricerca del gioco. Gol a parte, il Gabicce Gradara ha costruito tre palle gol con l’attaccante a tu per tu con il portiere.



Prossima partita sabato ore 17,30 al Magi contro il Villa S.Martino.







GABICCE GRADARA: Gaggi, Luzzi, Andruccioli, Gaudenzi G. (1’ st. Colombari), Rossi, Ferraj, Ballarini (10’ st. Ridolfi), Guidi, Annibalini (25’ st. Sciuto), Brando, Rossini. All. Gaudenzi.