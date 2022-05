Cecchetto e Mapi, una grande storia d’amore: 30 anni di matrimonio all'insegna della solidarietà

Attualità

Riccione

| 16:46 - 24 Maggio 2022

Claudio Cecchetto e sua moglie Mapi.

Per celebrare i loro trent’anni di matrimonio, il candidato sindaco Claudio Cecchetto e sua moglie Mapi hanno scelto ancora una volta la città di Riccione. Hanno deciso di rinnovare le loro promesse di matrimonio nella stessa chiesa in cui nel 1992, alla presenza degli amici più cari e di tutta la città, avevano celebrato la loro prima unione. Dopo il rito la festa si è spostata al ristorante settimo piano dell’hotel lungomare.



“Voglio riprendere le parole del nostro sacerdote” Ha dichiarato Cecchetto durante la serata. “l’amore è talmente grande che quando si guarda la propria compagna si pensa che sia bella e per questo lo diventa. Nel mio caso si è sbagliato: la mia è già bella di suo.”

Invece di chiedere ai partecipanti un regalo, la coppia ha però deciso di fare una donazione a due importanti realtà della città di Riccione: la croce blu e il centro 21. Con le quali Cecchetto ha avuto, nei giorni scorsi, la possibilità di parlare e di comprenderne il valore.

“il centro 21 rappresenta una vera realtà di volontariato, persone appassionate che sono fiero di poter aiutare anche in questo modo. Per quanto riguarda la croce blu il loro impegno è riconosciuto ed apprezzato da tutta la città ed è ora che anche le istituzioni lo valorizzino.”

Tra i tanti partecipanti a questo momento di festa e convivialità c’era anche Jo Squillo che resterà a Riccione per l’Election Week organizzata da Cecchetto. Una settimana di eventi itineranti nei vari quartieri della città in occasione delle elezioni comunali per il sindaco di Riccione.