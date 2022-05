Basket D, semifinale playoff: Tigers attesi al riscatto contro Ferrara

Sport

24 Maggio 2022

Mettersi Gara1 alle spalle. E affrontare Gara2 senza paura di sorta, convinti dei propri mezzi. Fast Coffee Villanova Tigers approccia così la semifinale playoff di serie D. Mercoledì 25 maggio alla Tigers Arena arriva SB Ferrara (palla a due ore 21). Gli estensi si sono imposti alla “Giuseppe Bondi Area” per 80-73, quella di mercoledì è dunque una gara da “dentro-fuori”.



“Rispetto a Ferrara sono necessari alcuni accorgimenti tecnico e tattici, come in ogni gara playoff. – fa il punto della situazione coach Cristian Evangelisti – Ma la chiave della partita sarà l’atteggiamento mentale e l’aggressività con cui andremo in campo.

In Gara 1 la squadra è stata ampiamente al di sotto del suo standard, a parte qualche singolo, affrontando la partita in maniera troppo soft, specialmente in difesa e i risultati si sono visti. Occorre credere nei nostri mezzi: i ragazzi hanno orgoglio, vogliono rifarsi della brutta prestazione offerta, intendono mostrare a loro stessi in primis e al nostro meraviglioso pubblico quel che valgono realmente”.



Mancherà ancora la guardia Andrea Buo, il resto del roster è al completo. “Confido nella voglia di vincere delle ‘Tigri’ per imprimere una svolta alla serie. Gara2 va affrontata con il giusto atteggiamento e l’intensità necessaria ma senza ansie: è una partita di basket, da dentro-fuori certo, ma vogliamo divertirci e uscire dalla Tigers Arena a testa alta e senza rimpianti, senza paura di sbagliare, consapevoli che prendersi responsabilità fa parte della vita e di questo gioco”.

Coach Evangelisti è convinto. “Daremo il 200%, alla fine dei 40’ guarderemo tabellone: se Ferrara sarà stata più brava di noi, applaudiremo. Noi però speriamo di ammirare un altro risultato, quello che ci permetta di ritrovarci per Gara3, sabato 28 maggio”.

L’ultimo pensiero è rivolto al pubblico. “Ci piacerebbe vedere ancora una volta una Tigers Arena strapiena, e straripante di vitalità e incitamento corretto per 40 minuti. I ragazzi se lo meritano, il pubblico può davvero essere il nostro sesto uomo in campo”.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Villanova Basket Tigers e Santarcangiolese asd.