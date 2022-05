Basket Promozione, playoff: l'Artusiana deve recuperare dieci punti

Sport

Rimini

| 16:37 - 24 Maggio 2022

Nei playoff Medicina ha virtualmente superato il turno, mentre l’Artusiana dovrà recuperare dieci punti all’esperta Pgs Bellaria. Rimonta in gloria, infine, per Massalombarda, con la Libertas Green che ha sprecato una ghiotta occasione.



GIRONI E/F



Play Off Quarti Andata



LUSA BASKET – LIBERTAS GREEN BK 65 – 60

(16-14; 31-36; 43-55)

Massa: Ugulini 2, Spinosa 9, Camorani 5, Mastrilli 8, Berardi L. 2, Asioli 14, Linguerri 11, Pinardi ne, Rivola 11, Bacocco 3, Brignani, Berardi A. ne. All. Landi.

Libertas Green Forlì: Coralli 13, Vittori ne., Ruffilli 2, Rossi 9, Pezzi N. ne, Naldi 5, Liverani 8, Guaglione ne, Gavelli, Galeotti ne, Brunetti N. 10, Brunetti J. 13. All. Minghetti.



BASKET PROJECT – MEDICINA BASKET 2007 40 – 66

(21-19; 28-33; 36-47)

Faenza: Santini 10, Castellari 3, Troni 3, Santo 14, Anghileanu, Boero 10, Dal Monte, Melandri, Tverdolheb, Bulzacca. All. Vespignani.

Medicina: Stellino 2, Bacci 3, Lenzarini 7, Barba 13, Vignudelli 17, Magli 2, Carlotti 6, Ugulini 5, Curti 2, Martelli 2, Soldi 7. All. Pasquali.



PGS BELLARIA – ARTUSIANA BK 67 – 57

(19-17; 37-35; 53-45)

PGS Bellaria: Pierini 20, Neviani 12, Marega 10, Nobis 8, Capancioni 7, Ottani 5, Scarenzi 5, Scalorbi, Poluzzi, Naim, Mazzacurati. All. Benini.

Forlimpopoli: Perugini 9, Picone 9, Servadei 7, Zammarchi 6, Spisni 6, Maltoni 6, Quercioli 4, Pinza 3, Godoli 3, Panzavolta 2, Adamo 2, Gasperini. All. Grilli.



DUE.ZERO FRESK’O SAN LAZZARO – S. MAMOLO BK Mar 24/05/2022 21:20