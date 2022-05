Volley, si separano le strade di Dinamo Bellaria e coach Claudio Botteghi

Sport

Rimini

| 16:28 - 24 Maggio 2022

A destra Claudio Botteghi.

Si separano le strade della società Dinamo Pallavolo/Idea Volley e del coach Claudio Botteghi. Dopo ben undici importanti anni insieme, società e coach interrompono consensualmente il rapporto di collaborazione.

A Claudio va il ringraziamento sincero di tutta la società per quanto fatto in questi anni.

Arrivato a Bellaria nel 2011, ha centrato una promozione serie B e disputato molti campionati al vertice di categoria, dimostrandosi sempre un ottimo professionista con alti valori umani. Allenatore attento e capace, ha sempre portato avanti, dal primo all’ultimo giorno, il suo lavoro con grande passione ed impegno, mettendo la sua determinazione e le sue competenze a disposizione del movimento pallavolistico bellariese. A lui va, da parte nostra, un grande in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e professionale.