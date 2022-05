Nuoto Garden Rimini: Genghini d’oro anche in Slovenia

Sport

Rimini

15:39 - 24 Maggio 2022

Giorgia Genghini.

Prima esperienza internazionale e subito prime medaglie per Giorgia Genghini, atleta della sezione nuoto del Garden scesa in vasca lo scorso weekend al Meeting di Ljubljana (Slovenia).



La classe 2007 della Polisportiva riminese ha partecipato alla trasferta slovena aggregandosi allo Sport Village Pesaro, società con cui il Garden ha instaurato da tempo una preziosa collaborazione in un’ottica di crescita dei propri atleti.



Per nulla intimorita dalla folta concorrenza con atleti provenienti da tutta Europa, Giorgia si è messa al collo ben 4 medaglie di cui ben 3 d’oro nei 50 e 100 farfalla e nei 50 dorso; a completare il bottino un bel secondo posto nei 100 dorso oltre ad un onorevole 4° posto nei 200 misti, non certo la sua specialità.



Davvero un ottimo esordio europeo per la giovane promessa del Garden che ora si concentrerà sugli allenamenti e sulle prossime gare per arrivare al top all’appuntamento con i Campionati Italiani di Roma ad agosto.



Questi i risultati:



50 farfalla 29”31 - 1° posto



50 dorso 32”24 - 1° posto



100 farfalla 1’06”07 - 1° posto



100 dorso 1’09”81 - 2° posto



200 misto 2’37”33 – 4° posto