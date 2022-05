Rimini: spaccata con il tombino, sparisce la cassa vuota

Attualità

Rimini

| 15:32 - 24 Maggio 2022

Il vetro antisfondamento mandato in frantumi stanotte coperto dai cartoni.

Ladri in azione durante la notte tra lunedì e martedì 23-24 maggio. Spaccata con il tombino al bar pasticceria La Bella Epoche Centro, in via XX Settembre a Rimini.I rapinatori, con il volto travisato, uno da un cappellino sul volto, l’altro con una maglietta avvolta in viso sono riusciti a portare via il registratore di cassa, il quale però era completamente vuoto. Sono fuggiti con quello in spalla, mentre i titolari accorrevano richiamati dall’allarme. I malviventi sono stati parzialmente immortalati dalla telecamera esterna del locale, la cui registrazione è ora al vaglio dei Carabinieri. Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda, che i primi di aprile erano entrati all’Emporio Gastronomico al Borgo San Giovanni, il locale di Lucio Paesani, e poi anche al ristorante VichyCristina vicino all’Arco d’Augusto.