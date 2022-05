Consegnati i due nuovi campi da basket di Viserba e Corpolò 

Sport

Rimini

| 15:06 - 24 Maggio 2022

I due nuovi playground di Viserba e Corpolò.

Sono pronti e a disposizione degli sportivi i due nuovi playground realizzati da Anthea nell’ambito del programma di potenziamento dell’impiantistica del territorio del Comune di Rimini. I nuovi campi - che saranno completati con la posa e la sistemazione del verde ai bordi degli spazi di gioco - sono al parco John Lennon di Viserba e in via Gradizza a Corpolò e vanno ad aumentare l’offerta di spazi per la pratica sportiva outdoor, sempre più richiesti e utilizzati dai cittadini.



Il programma di riqualificazione e potenziamento dell’impiantistica sportiva prevede altri interventi al via nelle prossime settimane, a partire dalla realizzazione del nuovo manto in sintetico dello stadio Romeo neri, i cui lavori partiranno al termine della stagione. Sempre nella zona dello stadio, è in programma la realizzazione di un nuovo playground, posizionato dietro alla tribuna ospite del “Neri”.



Sul fronte indoor, a giugno terminato l’anno scolastico è in programma la realizzazione del campo da pallavolo per la scuola di Duccio a Miramare. Infine, sono in procinto di partire i lavori, a carico dei privati, per i due nuovi campi da padel nell’area ex Waldorf.