A Misano la Ztl estate parte dal 28 maggio. Ecco gli orari

| 14:44 - 24 Maggio 2022

Il fine settimana in arrivo segnerà ufficialmente l’inizio della stagione estiva e con essa la partenza della Ztl nelle vie centrali di Misano e della sosta a pagamento negli stalli delineati da linee blu e nei parcheggi della zona mare e del centro.



La pedonalizzazione del centro urbano, attiva nelle zone di Misano Centro e Misano Brasile a mare della ferrovia fino alla terza domenica di settembre, consentirà alle persone di girare tranquillamente a piedi, favorendo l’afflusso alle aree nelle quali si concentrano le attività commerciali.

In particolare, da sabato 28 maggio, la zona a traffico limitato sarà attiva per tutte le 24 ore nel tratto a mare della ferrovia di Via Repubblica (da Via Litoraneo a Via Platani, Da Via Platani a Via Dante e nel tratto compreso tra Via Romagna e l’ingresso del sottopasso pedonale di Via Repubblica).

Dalle 18:00 all’1:00 saranno chiuse al traffico e alla sosta Via Piemonte, nel tratto compreso tra Via Romagna e l’ingresso del parcheggio a disco orario; Via Marconi, nel tratto compreso tra Via Dante e Via Platani; via D’Annunzio, nel tratto compreso tra via Dante e Via Platani; Via Emilia/Dei Platani, nel tratto compreso tra Via Piemonte e Via Pascoli.

Non sarà invece accessibile con veicoli a motore, dalle 20:00 all’1:00, Via Dante/Romagna, nel tratto compreso tra Via Pascoli e Via Toscana.



La Ztl sarà inoltre attiva per tutte le 24 ore nelle Vie Pascoli, D’Annunzio e Marconi, nei tratti compresi tra Via Litoraneo a Via Platani, e in Via Piemonte, da via Litoranea all’ingresso del parcheggio a disco orario.



Infine, a Misano Brasile, dalle 19:00 all’1:00 il traffico sarà interdetto nelle Vie Po, Adige, Tevere, Arno, Emilia, Sicilia, Sardegna e Alberello, quest’ultima nel tratto compreso tra Via Po e Via Litoranea Nord.



Dal 28 maggio al 18 settembre, inoltre, sarà attiva la sosta a pagamento nelle aree adibite di Via Liguria, via D’Azeglio, Parcheggio del Sole, Gabbiano e Portoverde.