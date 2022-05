L'ex campione Nba Andrea Bargnani ospite del Queen's Club Cattolica

Sport

Cattolica

| 14:17 - 24 Maggio 2022

Andrea Bargnani al Queen's Club Cattolica.

Il nuovo Queen’s Club a Cattolica è sempre più al centro dell’attenzione, non solo per i risultati agonistici degli allievi della Galimberti Tennis Academy che proprio qui ha sede.



Nella giornata di lunedì 23 maggio a saggiare i campi del complesso sportivo che in vista dell’estate sta per aprire i battenti a pieno regime in via Leoncavallo, nell’area del vecchio Circolo Tennis Cattolica, è stato infatti Andrea Bargnani, il primo europeo ad essere chiamato al numero uno del draft Nba nel 2006, scelto dai Toronto Raptors. Il 36enne ex cestista romano (soprannominato il “Mago” quando giocava), dopo aver militato nel campionato professionistico americano per sei stagioni e mezzo vestendo oltre a quella della franchigia canadese anche le maglie di New York Knicks e Brooklyn Nets, ha lasciato il basket nel 2018 ed è da poco diventato papà (Romeo il nome del primogenito).

“Bargnani, che anche dopo essersi ritirato continua a tenersi in forma fisica, è stato nostro ospite e nella Regina ha giocato con un amico – spiega l’ex davisman azzurro, che in questa nuova, stimolante, avventura ha per soci Leonardo Dell’Ospedale, Federico Bertuccioli e Nazario Boni –. Un segnale importante: personaggi illustri ci fanno già visita anche se la struttura non è ancora a pieno regime. Si avvicina comunque a grandi passi il momento dell’apertura del nostro centro, all’avanguardia nella qualità di servizi e nei programmi: mercoledì sono infatti previsti i collaudi da parte dei tecnici comunali e quindi nel giro di pochi giorni contiamo poi di essere operativi, pronti per un’estate intensa. La cerimonia di inaugurazione ufficiale sarà invece nella prima metà di settembre, con una festa ad effetto con la presenza al Queen’s Club Cattolica di campioni del tennis e non solo. Ma su questo avremo modo di tornare in seguito con ulteriori dettagli”.