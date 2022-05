Ponte Romano e viabilità, sindaci incontrano i cittadini. Ecco le risposte

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:20 - 24 Maggio 2022

Incontro con il sindaco Sadegholvaad, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma e Luciana Garbuglia di San Mauro.

Prosegue il tour di incontri degli amministratori e dei tecnici del Comune di Rimini con i residenti delle diverse parti della città, per ascoltare le voci dei cittadini e raccogliere proposte e idee. Sono stati quasi un centinaio i cittadini che si sono ritrovati ieri sera negli spazi della parrocchia di San Vito per l’appuntamento promosso dal consigliere comunale Luca Cancellieri in collaborazione con la locale pro loco, che è servito per confrontarsi su alcuni temi legati alla riqualificazione urbana, alla viabilità, ai servizi. Temi che, per la posizione di confine che caratterizza San Vito, coinvolgono anche le amministrazioni di Santarcangelo e San Mauro, anch’esse invitate e presenti all’incontro, che ha visto intervenire i sindaci di Rimini Jamil Sadegholvaad, di Santarcangelo Alice Parma di San Mauro Luciana Garbuglia, l’assessore ai lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli e i colleghi clementini ai lavori pubblici Pamela Fussi e all’urbanistica Filippo Sacchetti.



Tra i temi toccati il progetto del parco archeologico, progetto che porterà alla valorizzazione del ponte romano, del suo ruolo storico, reso accessibile e fruibile attraverso un percorso ad anello e una nuova pavimentazione. I lavori si completeranno alla fine di giugno, consegnando quindi a San Vito uno spazio dall’alto valore storico e dal potenziale turistico. In dialogo con la competente Soprintendenza, ha confermato il sindaco Sadegholvaad, si lavorerà per capire come arricchire la nuova piazza, anche dotandola di giochi per bambini, in modo da renderla sempre più uno spazio di comunità, fruibile da tutti.



“Identità e innovazione costituiscono il filo rosso di questi interventi” ha sottolineato l’assessore Mattia Morolli, spiegando come anche San Vito sarà interessata da un potenziamento dell’illuminazione e della videosorveglianza nell’ambito degli investimenti previsti dal project per la concessione del servizio: punti luce diffusi in maniera capillare e installazione di nuove telecamere, che saranno posizionate anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini. Sono previsti invece per l’autunno i lavori di manutenzione al cimitero, per un investimento complessivo di circa 115mila euro che permetterà in particolare la riqualificazione dei percorsi pedonali, la sistemazione delle pavimentazioni, il ripristino delle grondaie e delle coperture, la tinteggiatura del muro perimetrale.



Sul fronte della viabilità, si è parlato della messa in sicurezza di via Emilia Vecchia, con la volontà condivisa da parte delle amministrazioni di Rimini e Santarcangelo di procedere all’asfaltatura della strada, in attesa della realizzazione della nuova rotatoria tra via Emilia Vecchia, Via Tolemaide e via Tosi, intervento che partirà una volta completato l’iter procedurale, nella primavera 2023.



“Una così alta partecipazione all’incontro è il segnale positivo, ennesima dimostrazione di una comunità attenta e che ha voglia di partecipare con spirito propositivo alla crescita e allo sviluppo del proprio quartiere – commenta il sindaco Sadegholvaad – Abbiamo importanti progetti che stiamo completando, a partire dalla valorizzazione del ponte romano, atteso da tanti anni dalla comunità locale e dal potenziale turistico oltre che dal forte valore identitario. Altri progetti sono in cantiere, come la messa in sicurezza di via Emilia Vecchia; ed è intenzione portare nuovi servizi nella zona, come i presidi anagrafici e sociosanitari di base, proseguendo nel percorso di decentralizzazione delle funzioni che abbiamo avviato. Con le amministrazioni di Santarcangelo e San Mauro c’è una grande disponibilità e volontà di collaborare e lavorare al meglio per rispondere alle esigenze delle famiglie e dei cittadini”.