Incendio camping Romagna: "Ore per domare le fiamme. Grazie agli addetti del Villaggio"

Attualità

Riccione

| 13:04 - 24 Maggio 2022

L'incendio a Riccione del 23 maggio 2022.

La quiete dopo la tempesta: la giornata di ieri (23 maggio) ha visto coinvolti un'ingente quantità di operatori e automezzi nello spegnimento del grande incendio avvenuto presso il camping Romagna di Riccione.



Un lungo intervento durato diverse ore e che, fortunatamente, si è concluso per il meglio: "nessuno si è fatto male" racconta un Vigile del fuoco del Comando di Rimini che ha voluto condividere con la nostra redazione una lettera di ringraziamento verso coloro che si sono resi utili durante quegli attimi di paura.



Le parole del Vigile del fuoco:



"Buongiorno, sono un Vigile del fuoco in servizio presso il Comando di Rimini, e ho fatto parte delle squadre intervenute ieri, 23 Maggio, nell'incendio massivo che ha interessato diversi bungalow presso il campeggio Romagna family Village a Riccione

È stato un intervento molto complesso,che ha visto l'impiego di numerosi operatori e di diversi mezzi VF, provenienti da più sedi del territorio provinciale.

Il rischio evolutivo, la possibilità cioè che l'incendio si estendesse ulteriormente assumendo proporzioni ancora maggiori, era elevato.

Se alla fine, dopo ore di lavoro, le fiamme sono state domate (pur con inevitabili ed ingenti danni alla struttura) e se nessuno si è fatto male (il collega leggermente ferito è stato visitato e poi dimesso all' Ospedale Infermi di Rimini) lo si deve non solo al nostro lavoro ma anche all'encomiabile supporto degli operai ed impiegati del Villaggio.

A loro, alla loro professionalità,al loro instancabile sostegno nel garantirci un primo essenziale apporto idrico ed ad allontanare,per tutelarne l'incolumità, i troppi curiosi armati di smartphone va il nostro ringraziamento. Grazie, di cuore".